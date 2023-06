Bujica vode probila je u utorak divovsku branu na rijeci Dnjepar koji razdvaja ruske i ukrajinske snage na jugu Ukrajine, potopivši područje ratne zone i prisilivši brojne stanovnike na bijeg. Ukrajina je optužila Rusiju da je raznijela branu Nova Kahovka, dok Kremlj kaže da je Ukrajina sabotirala branu. No i ukrajinski dužnosnici i zapadni obavještajci tvrde da su dokazi jasni kako je branu srušila Rusija.

Potopljene kuće i ceste: 'Ne znam što ćemo naći, ali moramo tamo, majka mi je ondje'

Čak 18 kubičnih kilometara vode iz najvećeg ukrajinskog akumulacijskog jezera teče prema gradu Hersonu, u koji stižu tisuće ljudi iz potopljenih mjesta u okolici. Ukrajinka Hana Zarudnija Antonivka kaže: "Cesta je potpuno poplavljena, autobus je zapeo. Njime se moglo samo do jedne povišene točke i odatle smo otišli.", prenosi Danas.hr

Ne samo što je područje većim dijelom pod minama, voda je okružila i brojne životinje. Ispred gradske vijećnice u Novoj Kahovki ordiniraju labudovi, kamere su snimile i dabra koji se izgubio u Hersonu. Iz predgrađa grada većina stanovnika već je evakuirana. Tetjana Anisimova je iz Hersona i kaže: "Nemam pojma što ćemo pronaći u Kamišaniju, ali majka mi je ondje. Idemo svakako."

'To je zanat star kao svijet'

Situacija s Kahovkom mnoge je podsjetila na akciju ratnog zločinca Ratka Mladića iz siječnja 1993. kada je naredio da se minira brana Peruća na Cetini i time potope Sinj, Omiš i Trilj te njihovih 50-ak tisuća stanovnika. Brana tada srećom nije sasvim pukla, ali uništavanje civilne infrastrukture u Kahovki pokazuje da se ponašanje ruske vojske može povezati s tadašnjom JNA.

Branimir Vidmarović, vanjskopolitički analitičar, komentira: "Naravno da se može povezati, to je ono što nama dolazi prvo na um zbog našeg povijesnog iskustva. Nažalost, to nije izmišljotina Mladića i JNA, to je zanat star kao svijet, bilo je takvih primjera i prije."

Da stvar bude gora, u eksploziji se u Dnjepar izlilo i najmanje 150 tona motornog ulja, zbog čega bi se posljedice mogle otklanjati desetljećima. Više se ne spominju ni ruski napadi ni ukrajinska protuofenziva, tisuće ljudi s desne obale koji kontrolira Ukrajina, ali i s lijeve pod kontrolom Rusa - iz svojih domova nije potjeralo oružje, nego poplava.