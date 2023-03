NOVA RAZINA ZLA / Rusi provode teror neviđen još od nacista: Sustavno otimaju stotine tisuća ukrajinske djece i šalje ih na 'zombifikaciju'

Od odvođenja djece, bilo one kojima su ubili roditelje ili one koju su jednostavno oteli, preko jezivih kampova za preodgoj i promjene imena kako im se ne bi moglo ući u trag do dodijele državljanstva, čitava operacija je pomno osmišljena i jezivo uhodana