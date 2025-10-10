Putin priznao da je Rusija srušila putnički zrakoplov: 'Reći ću vam što se dogodilo'

Vladimir Putin priznao je da je ruska protuzračna obrana odgovorna za rušenje azerbajdžanskog u putničkog zrakoplova, u kojem je poginulo 38 ljudi.

Ruski predsjednik rekao je da su rakete koje je ruska protuzračna obrana ispalila na ukrajinski dron detonirane u blizini zrakoplova Azerbaijan Airlinesa 25. prosinca prošle godine. Zrakoplov je letio iz Bakua i spremao se za slijetanje u Grozni, regionalni glavni grad ruske republike Čečenije, na Božić prošle godine, piše Sky News.

“Dvije lansirane rakete nisu izravno pogodile avion. Da se to dogodilo, srušio bi se na mjestu, ali su eksplodirale, možda kao mjera samouništenja, nekoliko metara dalje, oko 10 metara”, objasnio je Putin.

"I tako je šteta uzrokovana, uglavnom, ne bojevim glavama, već najvjerojatnije krhotinama samih raketa. Zato je pilot doživio to kao sudar s jatom pticom, što je prijavio ruskim kontrolorima leta, a sve je to zabilježeno u takozvanim 'crnim kutijama'."

Obeštetit će žrtve

Govoreći na sastanku s azerbajdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevim u glavnom gradu Tadžikistana, Dušanbeu, Putin je obećao kazniti odgovorne i obeštetiti žrtve.

"Naša je dužnost dati objektivnu procjenu svega što se dogodilo i utvrditi prave uzroke", rekao je Putin i dodao da će vjerojatno trebati još neko vrijeme da se u potpunosti istraži uzrok nesreće.

Azerbajdžanske vlasti su izjavile da je mlažnjak slučajno pogođen vatrom ruske protuzračne obrane. Zatim je pokušao sletjeti u zapadnom Kazahstanu, gdje se srušio, usmrtivši 38 od 67 ljudi u avionu.

Nekoliko dana kasnije, Putin se ispričao gospodinu Alijevu zbog onoga što je nazvao "tragičnom nesrećom", ali nije preuzeo odgovornost. Alijev je kritizirao je Moskvu zbog pokušaja "zataškavanja" incidenta.

No, u četvrtak je zahvalio Putinu što je osobno pratio napredak istrage.

"Želio bih još jednom izraziti svoju zahvalnost na činjenici da ste smatrali potrebnim istaknuti ovo pitanje na našem sastanku", rekao je Alijev Putinu.

To je drugi smrtonosni zrakoplovni incident povezan sa sukobom Kremlja u Ukrajini, nakon što je let Malaysia Airlinesa 17 oboren ruskom raketom 2014. godine, usmrtivši svih 298 ljudi u avionu.

