301. dana rata u Ukrajini

Zelenskij dolazi u Washington

Putin postavlja vojne ciljeve za 2023.

Ukrajinci granatiraju Donjeck

TIJEK DOGAĐAJA:

Putin: Gubici na bojištu su 'zajednička tragedija' Rusije i Ukrajine

14:31 - Današnji govor Vladimira Putina traje dulje nego što su mnogi očekivali. Budući da je ranije odlučeno da neće održati svoje tradicionalno godišnje obraćanje javnosti, moguće da je stoga produžio današnji govor članovima odbora Minsitasrtva obrane. Među ostalim je rekao da su gubici na bojnom polju u Ukrajini "zajednička tragedija" te da i dalje smatra Ukrajince "bratskim narodom".

Rekao je i da neprijatelji Rusije žele vidjeti raspad zemlje te je ponovio tvrdnju da je Rusija bila prisiljena pokrenuti vojnu akciju u Ukrajini zbog "provokacija Zapada.

Rakete Satan II uskoro će biti raspoređene, mogu doseći SAD

14:24 - Putin je u svome današnjem govoru vojnim zapovjednicima najavio i promjene u ruskom nuklearnom arsenalu.

Govreći članovima Odbora Ministarstva obrane, rekao je da će interkontinentalne balističke rakete Sarmat, poznate i kao Satan II, uskorobiti spemne za raspoređivanje na položaje. Riječ je o raketama koje mogu dosegnuti teritorij SAD-a.

Putin dao obećanje u 'važnom' govoru zapovjednicima vojske

13.28 - Sky News je podijelio vijesti o navodno "važnom" govoru Vladimira Putina. U njemu je obećao da će Rusija ispuniti sve ciljeve svoje vojne kampanje u Ukrajini i pozdravio je ruske vojnike i načelnike obrane kao "heroje". Govoreći na sastanku ruskih najviših načelnika obrane u Moskvi na kraju godine, Putin je rekao da NATO koristi svoje pune sposobnosti protiv Rusije i pozvao je okupljene vojne čelnike da iskoriste svoje iskustvo stečeno u borbama u Siriji i tijekom 10 mjeseci onoga što Moskva naziva svojom "specijalnom vojnom operacijom" u Ukrajini.

Peskov o putu Zelenskog u SAD

12.02 - Još uvijek se čeka najavljeni govor Vladimira Putina. U međuvremenu je govorio glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, koji je u razgovoru s novinarima rekao da ništa dobro neće proizaći iz putovanja Volodimira Zelenskog u Washington te da Rusija ne vidi šanse za mirovne pregovore s Kijevom. Dodao je da bi nastavak s opskrbom oružjem Ukrajini doveo do "produbljivanja" sukoba - što bi se, kako je rekao, moglo obiti o glavu Kijevu. "Opskrba oružjem se nastavlja i raspon isporučenog oružja se širi. Sve to, naravno, dovodi do pogoršanja sukoba. To ne sluti na dobro za Ukrajinu", rekao je Peskov. Upitan očekuje li Moskva nešto pozitivno od puta Zelenskog u Bijelu kuću, Peskov je odgovorio: "Ne".

Putin će održati važan govor

11.52 - Pojavila se vijest da bi se Vladimir Putin uskoro trebao obratiti kolegiju ruskog Ministarstva obrane. "Predsjednik će održati važan govor", rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, prenosi Sky News.

Biden će najaviti 'značajan' novi sigurnosni paket za Ukrajinu

7:25 - U priopćenju se navodi da će tijekom posjeta ukrajinskog predsjednika američki predsjednik Joe Biden najaviti "značajan novi paket sigurnosne pomoći kako bi se Ukrajini pomoglo u obrani od ruske agresije".

"Posjet će naglasiti čvrstu predanost Sjedinjenih Država podršci Ukrajini koliko god je potrebno, uključujući pružanje gospodarske, humanitarne i vojne pomoći", navodi se.

Paket će biti vrijedan gotovo 2 milijarde dolara, uključujući raketnu bateriju Patriot. SAD će, u trećoj zemlji, obučavati ukrajinske snage kako upravljati sustavom Patriot.

Putin će u srijedu postaviti vojne ciljeve za 2023

7:15 - Očekuje se da će ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku u srijedu postaviti svoje vojne ciljeve za 2023., javlja AFP pozivajući se na Kremlj. Sastanak s dužnosnicima obrane uključivat će uvodnu poruku ministra obrane Sergeja Šojgua. Prošlog tjedna Šojgu je posjetio trupe uključene u ono što naziva posebnom vojnom operacijom u Ukrajini nakon što je ministarstvo obrane najavilo formiranje "kreativne brigade na prvoj liniji", uključujući pjevače i glazbenike, za podizanje morala. Ministarstvo je priopćilo da je Šojgu "obiša područja raspoređenih trupa i provjerio napredne položaje ruskih jedinica u zoni posebne vojne operacije", dodajući da je razgovarao s vojnicima na prvoj crti. Nije jasno gdje.

Ukrajinski udar na Donjeck oštetio crkvu, kuće, dalekovode

7:10 - Ukrajinske oružane snage izvele su noćas napad na četvrti Proletarski u Donjecku, oštetivši crkvu, šest stambenih zgrada i električni vod, izvijestio je u srijedu gradonačelnik grada Aleksej Kulemzin. "Danas, u 02:30 po moskovskom vremenu, neprijateljske formacije izvršile su udar na Proletarski okrug. Oštećeni su prozori na šest stambenih zgrada u ulici Armavirskaja i Litke, kao i dalekovod i plinovod", napisao je. Prema dužnosniku, oštećeni su i prozori na crkvi u ulici Robespyera.

Putin: Strani mediji šute o ukrajinskom granatiranju civila u Donjecku

7:00 - Strani mediji i organizacije za ljudska prava šute o ukrajinskim napadima granatiranja na civile u Donjecku, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin tijekom razgovora s vršiteljem dužnosti čelnika Narodne Republike Donjeck (DPR) Denisom Pušilinom u utorak. "Skrećem pozornost na činjenicu da niti jedan strani medij ili organizacija za ljudska prava nije prekinula šutnju o ovom pitanju", rekao je Putin, komentirajući pojačane napade granatiranja Donjecka. S druge strane, Pušilin je rekao da je situacija takva od 2014. "Suočimo se s istinom: Donbas je nastojao riješiti sukob mirnim putem, a isto tako i Rusija, koja je kao nacija-garant činila sve što je bilo u njenoj moći, pa čak i više od toga. Kad bismo samo mogli predvidjeti tada - na temelju onoga što smo vidjeli tijekom pregovora – da se Europi i Zapadu ne može vjerovati”, rekao je Pušilin, dodavši da je šokiran nedavnim priznanjima bivše njemačke kancelarke Angele Merkel. "Rekli su da ne planiraju poštovati nikakve obveze, da su potpisali dokumente samo kako bi dobili vrijeme [i] ponovno naoružali Ukrajinu", rekao je Putin.

Zelenskij bi u srijedu trebao posjetiti Washington

5:00 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij očekuje se u srijedu u Washingtonu na svom prvom međunarodnom putovanju od početka rata 24. veljače, objavile su svjetske agencije, dodajući da bi se mogao obratiti Kongresu i sastati se s Joeom Bidenom u Bijeloj kući.

Čelnica Zastupničkog doma Nancy Pelosi objavila je pisanu izjavu u kojoj "ohrabruje" parlamentarce da budu "fizički prisutni" u srijedu navečer na sjednici "posebno posvećenoj demokraciji".

Ovaj posjet, ako bude potvrđen, dolazi u trenutku kada se američki parlamentarci pripremaju glasati o novom velikom paketu pomoći Ukrajini, objavila je agencija AFP.

Američki predsjednik bi sa svoje strane trebao dati zeleno svjetlo za slanje raketa Patriot, posebno sofisticiranog sustava protuzračne obrane, u Ukrajinu.

Očekuje se da će ukrajinski predsjednik posjetiti Bijelu kuću i američki Kapitol u srijedu, iako bi sigurnosni problemi mogli promijeniti te planove, objavio je Reuters pozivajući se na dva izvora upoznata s planiranjem tog posjeta.

Punchbowl News prvi je izvijestio o mogućem dolasku Zelenskog u Washington, navodeći devet izvora upoznatih s tim putovanjem. Objavio je kako se očekuje da će se Zelenskij sastati s vodstvom Kongresa i šefovima odbora za nacionalnu sigurnost iz Republikanske i Demokratske stranke te bi se mogao obratiti na zajedničkoj sjednici Kongresa.