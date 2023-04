Ruska industrija bespilotnih letjelica uskoro bi mogla vrijediti više od 12 milijardi američkih dolara, nakon što se provede plan o povećanju proizvodnje, izjavio je u četvrtak ruski predsjednik Vladimir Putin.

Krajem prošle godine Putin je rekao da Rusija mora povećati svoju proizvodnju bespilotnih letjelica (UAV) i stvoriti infrastrukturu za njihovu široku vojnu i civilnu upotrebu.

Putin je zajedno s rukovoditeljima iz područja proizvodnje bespilotnih letjelica razmotrio trenutne brojke, a složili su se da aktivnim radom svih, uključujući državu, može biti dosegnut navedeni iznos.

Strategija razvoja dronova

Prošle godine je naredio izradu strategije razvoja dronova do 2030., prema najavi prvog potpredsjednika vlade Andreja Belousova taj plan bi trebao biti spreman do 1. srpnja, a prema procjenama Rusija bi do kraja 2026. trebala biti u stanju proizvoditi 18 tisuća dronova godišnje.

Putin, koji je izjavu dao nakon obilaska industrijskog parka u Moskvi, posebno dizajniranog za proizvodnju dronova, ustvrdio je da bi se bespilotne letjelice mogle koristiti u gotovo svakom dijelu gospodarstva.

Iako Rusija već proizvodi brojne bespilotne letjelice, one nisu jako napredne i Moskva u svojoj agresiji na Ukrajinu uglavnom koristi iranske bespilotne letjelice Shahed, podsjeća Reuters.