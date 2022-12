Strahovanja da bi Bjelorusija uskoro mogla biti prisiljena uključiti se u rat u Ukrajini narasla su nakon što su na cestama viđena bjeloruska vojna vozila s 'borbenim simbolima' po uzoru na zloglasno 'Z' kakvima su Rusi označili svoja vozila krenuvši u invaziju.

Snimke bjelrosuke državne televizije prikazuju oklopna vozila koja sudjeluju u vježbama borbene spremnosti nadomak granice s Ukrajinom, a na sebi imaju oslikane crvene kvadrate, koji očito trebaju omogućiti posadama tih vozila da se međusobno prepoznaju u slučaju stvarne borbe, piše Daily Mail.

Kremlj ga stišće, a Lukašenko oklijeva

Bjeloruski diktator Aleksandar Lukašenko do sada je izbjegavao uključiti svoju vojsku u borbe u Ukrajini, ali je dopustio Rusima da teritorij njegove zemlje koriste za napade. Ruske trupe koje su imale zadatak zauzeti Kijev početkom rata napredovale su prema tom gradu iz Bjelorusije, a otamo su ispaljenei rakete koje su razarale ukrajinsku prijestolnicu. Smatra se da je sve veći pritisak Kremlja na Lukašenka da angažira svoje snage u ratu. No, on oklijeva, vjerojatno zato što se boji da binjegova vojska, ni približno snažna kao ruska, pretrpjela velike gubitke u borbama.

Budući da je kontrola nad vojskom ključna za održavanje kontrole u zemlji, to bi mogao biti i ozbiljan izazov Lukašenkovoj vladavini, samo dvije godine nakon što je za dlaku preživio veliki narodni ustanak.

Uloga Bjelorusije je da odvraća pažnju

Zapadni obavještajci i dalje vjeruju da je napad iz Bjelorusije na Ukrajinu malo vjerojatan i da Rusija tamo postavlja trupe samo s ciljem odvraćanja pažnje kako bi zaustavila Ukrajinu da premjesti trupe koje imaju zadatak obrane Kijeva na prve crte bojišnice na jugu i istoku. Oleksij Arestovič, bivši vojni obavještajac i sadašnji savjetnik ukrajinskog predsjednika, složio se s tom analizom ovoga tjedna.

"Bjelorusija nam sada odvlači pozornost.U tijeku je aktivna informativna operacija i kretanje minimalnog broja vojnika u blizini sjevernih granica Ukrajine", rekao je Arestovič.

On smatra da Vladimir Putin vrši pritisak na Lukašenka da se uključi u rat koji se opire jer se boji gubitka kontrole nad svojom zemljom. No, pokreti bjeloruske vojske i prošlotjedna i protuteroristička vježba tjeraju Ukrajinu da nagađa o namjerama Minska.

Bjeloruska vojska nema snage ni iskustva

Rusija i Bjelorusija formalno su dio "zajedničke države" te su blisko povezane gospodarski i vojno. Početkom tjedna Aleksandar Volfovič, državni tajnik Vijeća sigurnosti, rekao je da će vježbe obuhvatiti sva bjeloruska operativna zapovjedništva. U sklopu toga, jedna vojna postrojba dobila je misiju osiguranja "cilja na južnoj granici", rekao je. Zadaci će, dodao je, proizlaziti iz analize ruske "specijalne vojne operacije".

Zapadni vojni analitičari kažu da bjeloruskoj vojsci nedostaje snage i borbenog iskustva da bi napravila odlučujuću razliku, ali rizik da bi mogla intervenirati sa sjevera opterećuje Ukrajinu jer se ne može snažnije usredotočiti na borbe protiv ruskih snaga na jugu i istoku zemlje.

Bjelorusko ministarstvo obrane ranije je reklo da će se, u sklopu vježbe najavljene u utorak, trupe morati brzo premjestiti na "određena područja" i postaviti mostove preko rijeka Neman i Berezina u zapadnoj i istočnoj Bjelorusiji. U navedenom razdoblju planirano je premještanje vojne opreme i ljudstva, te privremeno ograničenje civilnog prometa određenim cestama.