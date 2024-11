Putin bio blizu lansiranju nuklearne bombe? Otkriveni detalji velike opasnosti iz 2022.

Bivša premijerka Velike Britanije Liz Truss provela je svoje zadnje dane u Downing streetu 10 proučavajući satelitske vremenske podatke i smjerove vjetra pripremajući se za moguću radijaciju u jeku panike koje je zavladala među američkim špijunima zbog sumnji da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao upotrijebiti nuklearno oružje u Ukrajini.

Vjeruje se da je Putin bio toliko blizu lansiranju nuklearne bombe u listopadu 2022., nekoliko mjeseci otkako je pokrenuo invaziju na Ukrajinu, da su održani krizni sastanci zbog mogućih padalina koje bi mogle stići do Britanije. Bijela je kuća bila uvjerena da postoji 50 posto šanse da će Putin upotrijebiti nuklearno oružje u Ukrajini - ili upotrijebiti nuklearnu bombu na ukrajinskom bojištu ili testirati veću bombu iznad Crnog mora, sugeriraju izvješća.

Planeri za katastrofe u Whitehallu bojali su se da bi radioaktivni materijal iz atmosfere mogao stići do Europe.

Zastrašujući detalji o tome koliko je rat bio blizu eskalacije i prelasku linije iza koje nema povratka otkrila je ažurirana biografija bivše britanske premijerke Out of the Blue. U njoj stoji da je Truss provela "sate i sate proučavajući satelitske podatke i smjerove vjetra" zbog straha da bi "pogrešni vremenski obrasci" mogli imati "izravan negativni učinak na Britaniju".

Postojalo 50 posto šanse za upotrebu nuklearnog oružja

O razini opasnosti svjedoči i knjiga Rat, novinara Boba Woodwarda poznatog po razotkrivanju afere Watergate, u kojoj također piše da je Bijela kuća vjerovala da postoji 50 posto šanse da će Rusija upotrijebiti nuklearno oružje na temelju obavještajnih podataka iz jeseni 2022. godine. Podsjetimo, britanski je ministar obrane Ben Wallace odjurio u Washington 18. listopada te godine kako bi s američkim kolegama raspravljao o ovoj krizi.

Sigurnosni su izvori za Sun rekli da je razina prijetnje u to vrijeme dramatično porasla. Istoga je mjeseca američki predsjednik Joe Biden prvi put od Kubanske krize 1962. kazao da postoji "izravna prijetnja" zbog ruskog nuklearnog oružja.

Truss je obnašala dužnost britanske premijerke svega mjesec dana između rujna i listopada 2022. prije nego što je odstupila zbog krize u Vladi nakon točno 44 dana, upisavši se tako u knjigu neslavnih rekordera i postavši čelnica koja je najkraće obnašala premijersku dužnost u britanskoj povijesti. Na toj je poziciji naslijedila Borisa Johnsona, a nakon nje se u Downing street 10 uselio aktualni Rishi Sunak koji je tamo ostao do srpnja ove godine.

