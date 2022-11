Umjesto da koristi nuklerni oružje, Vladimir Putin bi mogao pokrenuti hipersonični EMP napad u stilu Bondovog zlikovca kako bi paralizirao Ukrajinu, a govori se da su ruske specijalne snage već opremljene posebnim uređajem koji može onesposobiti elektroniku u radijusu od 10-ak kilometara.

Nesmrtonosno, ali itekako razorno

Poznato kao elektromagnetski udar - ili EMP - ovo zlokobno oružje ima sposobnost spržiti električnu mrežu Ukrajine, gurajući milijune u tamu. Udar također može onesposobiti komunikacijske tornjeve i druga elektronička sredstva, što bi moglo biti značajan udarac sposobnost Ukrajine da se obrani, kažu stručnjaci.

EMP rade tako da stvaraju elektromagnetski puls toliko jak da kratko spoji neprijateljske uređaje, piše Times. Često su vezani za hipersonične nuklearne projektile kao što je Zircon i ispaljuju 200 kilometara u svemir, onesposobljujući elektroničke uređaje na području veličine SAD-a, navodi Nasa. Vjeruje se da nenuklearna verzija može uništiti neprijateljsku silu unutar dometa od 10-ak kilometara.

'Ostavljaju malo vidljivih tragova'

Prema stručnjaku za oružje Justinu Bronku, Rusija ima zalihe EMP spremnih za upotrebu i kaže da ih neke jedinice Spetznaza u Ukrajini već posjeduju. "EMP udari ostavljaju vrlo malo vidljivih tragova pa je teško znati je li neki već korišten, a da niste na terenu da istražite", rekao je. U srpnju se Moskva hvalila novim EMP topom koji bi mogao uništavati neprijateljsku komunikaciju kilometrima daleko.

Rusija je već pribjegla bombardiranju kritične civilne infrastrukture kao odgovor na neugodne gubitke na bojištu u južnoj i istočnoj Ukrajini a sada stručnjaci ne isključuju da Rusija koristi EMP udar kako bi milijune nevinih Ukrajinaca bacila u tamu.

Dio taktike spaljenje zemlje

Francis Tusa, obrambeni analitičar, rekao je da je Rusija "već pokušavala učiniti Ukrajinu što je moguće nenastanjivom prije zime". Dodao je: "Dakle, ne isključujem mogućnost EMP udara kao dijela onoga što se čini politikom 'spaljene zemlje'."

Takav udar riskira eskalaciju ionako napetog rata rušenjem infrastrukture u susjednim zemljama NATO-a – što bi one mogle shvatiti kao napad na njihov teritorij i odgovoriti udarom. Voditelj elektroničkog ratovanja Thomas Withington rekao je: "Mislim da je velika opasnost za rusku vladu da jednom kad izvede EMP nuklearnu detonaciju to što riskira gubitak strateške kontrole nad situacijom jer ne može sa sigurnošću znati kako bi međunarodna zajednica, i još važnije NATO, mogli djelovati."

Postoji strah da bi Putin mogao rasporediti EMP kako bi zaustavio daljnje oslobađanje teritorija od strane ukrajinskih trupa koje napreduju. Direktor Vijeća za geostrategiju James Rogers rekao je da izgleda "sve vjerojatnije" da će Putin upotrijebiti EMP udar kako bi napravio novi prodor u Ukrajini.

"Znamo da postoji pritisak na njega sa svim pričama unutar Rusije o neuspjehu njihovih generala", rekao je. "Udar EMP-a mogao bi mu pružiti prijelom koji bi preokrenuo situaciju. Ali ne mislim da je još u poziciji. Prava odskočna daska za eskalaciju - ako postoji - je ako bi Ukrajinci ponovno zauzeli teritorij koji su izgubili i krenuli u marš na Krim."

Generali raspravljali i korištenje taktičkog nuklearnog oružja

Upozorenje dolazi nekoliko dana nakon što su američki obavještajci uhvatili razgovor frustriranih generala kako raspravljaju o uporabi taktičkog nuklearnog oružja u Ukrajini. Vjeruje se da su Putinovi dužnosnici govorili o tome kada i kako bi Moskva mogla upotrijebiti takvu nuklearnu bombu, nakon niza ruskih neuspjeha na bojnom polju i povlačenja iz Hersona.

Predsjednik Putin navodno nije bio dio razgovora u Kremlju, koji se odvijaju u pozadini sve napetije nuklearne retorike između Rusije i Zapada. John F Kirby, dužnosnik Vijeća za nacionalnu sigurnost, odbio je komentirati "pojedinosti" jezika koji koriste u Kremlju, ali je dodao: "Od samog početka smo bili jasni da su komentari Rusije o potencijalnoj uporabi nuklearnog oružja duboko zabrinjavajući , i shvaćamo ih ozbiljno. "Nastavljamo to pratiti najbolje što možemo i ne vidimo nikakve naznake da se Rusija priprema za takvu uporabu."

Vjeruje se da ruski zastrašujući nuklearni arsenal sadrži do 6000 bojevih glava, dovoljno da izazove razaranje diljem svijeta i između 200 do 300 milijuna žrtava. To uključuje čak 2000 taktičkih nuklearnih oružja, dizajniranih za korištenje na bojnom polju za nadjačavanje konvencionalnih snaga. Takvo oružje nikada prije nije korišteno u borbi, ali se moglo koristiti na različite načine, poput topničkih granata ili projektila. Čak bi i upotreba manje taktičke nuklearne bombe mogla ubiti tisuće i ostaviti dijelove Ukrajine nenastanjivim godinama koje dolaze.