PUCNJAVA U ZGRADI U NJEMAČKOJ, JE LI RIJEČ O OBITELJSKOJ SVAĐI?: Navodno je najmanje šestero mrtvih, policija provodi veliku akciju

Dodaju i da je napadač uhien te da zasad nema drugih osumnjičenih za napad

U mjestu Rot am See na jugu Njemačke je u petak oko 12.45 došlo do pucnjave u kojoj ima ozlijeđenih a vjerojatno i mrtvih, javlja njemačka policija preko Twittera.

Prema neprovjerenim informacijama riječ je o obiteljskoj svađi, a uhićen je i jedan osumnjičeni star 37 godina.

Napad se navodno dogodio u restoranu.

Die Polizei und die Rettungdienste sind derzeit mit starken Kräften in #RotAmSee im Einsatz. pic.twitter.com/j6Fb0fHH15 — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Iako mediji javljaju o šestero mrtvih, članova iste obitelji, ta informacija zasad nije službeno potvrđena.