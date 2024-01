Čovjeka u invalidskim kolicima na Floridi napala su i rastrgala dva psa. Prolaznici su bili šokirani prizorom, ali i bespomoćni, piše The New York Post.

Dva su psa, prošle srijede, naizmjenično grizla čovjeka koji je ležao na tlu s prevrnutim kolicima. Muškarac kojeg su psi napali teško je ozlijeđen, a jedan susjed je rekao da je beskućnik. Vozači koji su nailazili autima tijekom napada pokušali su trubljenjem otjerati pse, ali bezuspješno. Pse nije uplašio čak ni kamion koji je neprestano i glasno trubio kako bi spasio nesretnog čovjeka. Susjedi su na pse bacali razne predmete da zaustave napad.

"Ti psi se jednostavno nisu htjeli maknuti s čovjeka. Kamion je imao jako glasnu sirenu, ali ni to nije pomoglo", rekao je jedan od svjedoka.

Žrtva je na kraju spašena i odvezena u bolnicu gdje mu je operirana ruka.

Psi, čija su imena Boo-boo i Jumpety, živjeli su na obližnjem posjedu, rekli su susjedi lokalnim medijima. Njihov je vlasnik u zatvoru te su se drugi brinuli o njima prije nego što su kroz ogradu pobjegli iz dvorišta.

"Kad sam čula tolike sirene mislila sam da se dogodila prometna nesreća. Kad sam pogledala vidjela sam čovjeka kako leži na podu, a ruka mu je samo visjela. Psi su bili u potpunosti krvavi, on je bio sav u krvi", rekla je jedna susjeda.

Psi su trenutno pod nadzorom kontrole životinja, a organizacija još uvijek nije odlučila hoće li biti eutanazirani.

"Boo-boo se uvijek lijepo ponašao dok je Jumpety bio poznat po agresivnosti", rekli su susjedi.

Jumpety, crni pas, preskače ogradu. On može bez problema preskočiti ogradu. Bio sam šokiran kad sam to vidio. Mislim da je on jako opasan jer je već prije napao čovjeka", rekao je jedan susjed. Žrtvu napada susjedi su opisali kao ljubaznog i dragog sugrađana.

Smoky je odličan čovjek. beskućnik je, ali ima ljude koji mu pomažu", rekao je John Oz, susjed žrtve.

