Prva dama Ukrajine: 'Volodimir ima veliku želju - pecati šarane u Dnjepru nakon rata'

Uoči 21. obljetnice braka Oelane i Volodimira Zelenskog, prva dama Ukrajine dala je veliki intervju lordu Michaelu Ashcroftu, te je govorila o tome kako je njezin brak.

"Zbližili smo se i ojačali jer smo dali jedan drugom podršku onako kako smo trebali. Rat je stalni psihički teret. Ne viđamo se često koliko bismo željeli, tako da je svaki susret radost. Mislim da ga nisam iznevjerila i on nikad nije iznevjerio mene, što je ojačalo našu obitelj. Živjeti u zemlju koja je u ratu, nije normalan. Uz našu pobjedu, možemo ostati zdravi i sada smo emocionalno bliži nego ikad i jako je važno poštovati svoje voljene - sigurna sam da ljubav sama po sebi nije dovoljna. Sretna sam što mogu poštovati svog muža, jer bilo bi teško ostati s njim, čak i uz veliku ljubav, da nisam vjerovala u njegov integritet. U prvim danima užasa rata, nikad nisam sumnjala u njega. Ovo je maraton. On se nosi s teretom, a ja molim za to da ne izgubi svoju snagu zato što ga trebamo snažnog i odlučnog", rekla je prva dama Zelenska, donosi The New Voice of Ukraine.

Nastavila je da je njezin ponos jedan kao i tjeskoba koju osjeća za njegovu sigurnost kao i dobrobit njihove obitelji te nastavila da se nada da se napravilo sve što je moguće da se osiguranje njegova sigurnost, kao i sigurnost njihove obitelji. "Ne želim razmišljati negativno, strah me pomisliti na to", rekla je i nastavila da se svi umore, da svi žene održati nadu živom, a da to traži napor.

Oelana Zelenska će 12. rujna biti domaćica četvrtog samita prvih dama i gospoda u Kijevu, usredotočenog na djecu.

U intervjuu se osvrnula i na želju Volodimira Zelenskog da lovi šarane u rijeci Dnjepar jednom kad rat završi. "On stvarno voli šarane. Mrzim čistiti ribu, ali kad je Volodimir uhvati, obećala sam da ću pripremiti šarana jer to znači da smo pobijedili (Ukrajina u ratu op.a). U međuvremenu ću razmisliti o receptima", rekla je prva dana Ukrajine.

