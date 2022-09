Najmanje 31 civil ubijen je od početka prosvjeda u Iranu, potaknutih smrću 22-godišnjakinje nakon što ju je uhiitla moralna policija, izvijestila je u četvrtak organizacija Iran Human Rights (IHR) sa sjedištem u Oslu.

"Iranski narod izašao je na ulice kako bi se borio za svoja temeljna prava i ljudsko dostojanstvo, a vlasti su na te mirne prosvjede odgovorile mecima", priopćio je direktor IHR-a Mahmood Amiry-Moghadam nakon šest dana demonstracija.

Moćna iranska Revolucionarna garda u četvrtak je pozvala državno pravosuđe da osudi one "koji šire lažne vijesti i glasine o 22-godišnjoj Mahsi Amini. "Zatražili smo od pravosuđa da identificira one koji šire lažne vijesti i glasine na društvenim mrežama, kao i one na ulicama koji ugrožavaju psihološku sigurnost društva prema kojima treba odlučno djelovati", priopćila je garda koja je izrazila sućut obitelji Amini.

Ta 22-godišnjakinja umrla je u pritvoru nakon što ju je prošli tjedan uhitila ćudoredna policija jer navodno nije poštivala pravilo o nošenju hidžaba. Svjedoci tvrde da ju je policija odvela u vozilo i tukla.

Prekinut Internet kako bi se zataškali incidenti

"U Iranu je sada prekinut internet jer ne žele da ljudi vide ovakve stvari: muškarac ošamari ženu i misli da može mirno otići. Tamo gdje su takvi postupci prije bili uobičajena pojava, sada postoje strašne posljedice - koje su u značajnoj mjeri podijelili drugi muškarci", napisao je jedan korisnik na Twitteru i podijelio snimku indicenta na kojem se vidi muškarac koji, nakon što je prišao ženi i ošamario je, pokušava otići ali ga drugi muškarci zaustavljaju i počinju udarati.

Najveći prosvjedi od 2019. godine

Prosvjednici u Teheranu i drugim iranskim gradovima su ranije u četvrtak zapalili policijske stanice i vozila, a prosvjedi ne pokazuju znakove posustajanja. U petak su pak najavljeni skupovi podrške konzervativnim iranskim vlastima, prenose tamošnji mediji.

Prosvjedi zbog smrti Amini najveći su u Iranu od 2019. Najviše ih je na kurdskom sjeverozapadu države, no proširili su se na prijestolnicu i na najmanje 50 gradova diljem zemlje.