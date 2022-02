Prosvjednici u kanadskoj prijestolnici brojčano su nadjačali policiju i kontroliraju situaciju. Prosvjed je počeo kao pokret protiv obveznog cijepljenja vozača kamiona koji prelaze granicu, a pretvorio se u bunt protiv Vlade premijera Justina Trudeau koji traje već 12 dana.

U Kanadi tako vlada potpuni kaos, a na ulicama je tisuće prosvjednika. Gradonačelnik Ottawe je proglasio i izvanredno stanje jer normalnog života nema - ne može se ni na posao ni u šetnju.

'"Mi nećemo odustati. Ništa nas ne može pokolebati. Oni mogu pokušati što god žele, ali mi nećemo odustati'', izjavio je vozač kamiona, a prenosi RTL Direkt.

Premijer pobjegao s obitelji iz Ottawe

Neće odustati dok se ne ukine obvezno cijepljenje i karantena prilikom prelaska američko-kanadske granice. Vozačima kamiona nove mjere premijera Trudeau stvaraju poteškoće na granici, ali i usporavaju opskrbne lance pa Kanađane u trgovinama znaju dočekati prazne police.

''Prosvjednici u Ottawi rekli su što su imali i cijela zemlja je to čula. Sada ih molim, da sada kada su rekli svoje, da odu kući i da se obrate svojim izabranim predstavnicama i da putem njih zastupaju svoja stajališta. Tako to radimo u Kanadi'', izjavio je Omar Alghabra, kanadski ministar prometa.

On ih je nazvao malom marginalnom skupinom, pa onda nestao. Premijer Trudeau pobjegao je s obitelji iz Ottawe na nepoznatu lokaciju.

Sada traže i pad svih mjera

Za to vrijeme ostatak Kanađana doslovno partija na ulicama. Sviraju, doveli su i igraonice, a igraju i hokej. Oni to nazivaju party zajedništva, a prosvjed konvoj slobode. Počeo je sa stotinjak kamiona, a pretvorio se u kolonu dugu 60 kilometara.

Od prošlog tjedna u toj koloni je i Tyler, farmer iz Alberte koji je došao sa svojim kamionom podržati prosvjed.

''Situacija je bila mirna do jučer popodne kada je eskaliralo s policijom. Došlo je do policijske racije u kampovima. Uzeli su nam gorivo i potjerali su nekolicinu ljudi. Zbog njih je sada teško doći do goriva i drugih stvari. Ako se uhvati nekoga da nas opskrbljuju može ih se uhititi'', rekao je Tyler, prosvjednik iz Kanade za RTL Direkt.

50 tisuća ih se okupilo, prvo zbog obveznog cijepljenja, a sada traže pad svih mjera. Podršku su dobili i od Trumpa koji je Trudeau nazvao luđakom.