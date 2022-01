Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Christian Schmidt upozorio je u ponedjeljak da su nastupila teška vremena za BiH pozvavši građane da čuvaju mir i tako sudjeluju u stabiliziranju stanja, nakon što su se pred sjedištem OHR-a okupili prosvjednici prosvjedujući zbog trenutnog stanja u zemlji.

Pred Schmidtovim uredom u Sarajevu (OHR) blokirajući promet okupio se veći broj prosvjednika kako bi iskazali nezadovoljstvo stanjem u zemlji i zatražili odlučnije angažiranje međunarodne zajednice.

Schmidt: 'Nikada neću dopustiti dovođenje u pitanje integritet BiH'

Schmidt je njihove predstavnike pozvao na razgovor u OHR, no prosvjednici su to odbili pa je on izišao ispred zgrade i tamo im u kratkom govoru poručio kako razumije njihovu zabrinutost zbog velike političke krize u zemlji i stalnog jačanja napetosti.

"Ovo su teška vremena za BiH i ja tražim potporu svih vas građana", kazao je njemački političar ističući kako je sadašnju krizu potrebno riješiti što prije razgovorima.

Dodao je kako mu je dobro poznato što se zbilo u BiH prije 30 godina odnosno zbog čega građane te zemlje sadašnje stanje podsjeća na ono uoči početka rata 1992., kao i to što se zbilo u Srebrenici, aludirajući na genocid koji je tamo 1995. godine počinjen nad Bošnjacima.

Istaknuo je kako zbog toga nikada neće dopustiti dovođenje u pitanje integriteta BiH, a komentirajući obilježavanje 9. siječnja, kojega su u Republici Srpskoj ponovo obilježili kao entitetski praznik, kazao je kako to "nije bio dobar dan" no da je upravo zbog toga dodatni motiv da nastavi raditi svoj posao.

Poziv na prosvjede

Prosvjede u Sarajevu organizirala je nevladina organizacija Restart, kao dio projekta kojega su nazvali "Buđenje građana".

U okviru te inicijative potaknuli su državljane BiH koji žive u zapadnim zemljama da i oni organiziraju prosvjede i tako upozore vlade tih zemalja koliko je stanje u BiH opasno te kako je stoga nužno reagirati prije nego što kriza eskalira do mjere u kojoj se više neće moći kontrolirati.

Takva su prosvjedna okupljanja zakazana u Bruxellesu, Washingtonu, Londonu, Ottawi, Oslu, Rimu, Stockholmu, Torontu i još nekim gradovima.