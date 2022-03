Ništa od dogovora u Bosni i Hercegovini. U nedjelju je propao još jedan pokušaj da se hrvatska i bošnjačka strana dogovore o izmjenama Izbornog zakona BiH, prenosi Klix.

Posljednja runda pregovora je održana u nedjelju u zgradi Delegacije Europske unije, a na sastanku s direktoricom pri Europskoj službi za vanjske poslove Angelinom Eichhorst i američkim veleposlanikom u BiH Michaelom Murphyjem bili su lideri šest stranaka (HDZ, HDZ 1990, SDA, NiP, NES, SBB) u BiH.

Nakon neuspjelih pregovora iz zgrade Delegacije EU su izašli pregovarači koji su poručili da su pregovori propali.

'Najviše izgubila BiH'

Čelnik SDA, Bakir Izetbegović je bez izjave za novinare napustio sastanak, dok je predsjendik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao da mu je žao zbog ishoda pregovora jer je time "najviše izgubila BiH".

On je također rekao da je pet od šest stranaka prihvatilo prijedloge koji su bili na stolu, dok o samim prijedlozima nije detaljno izlazio.

"Nakon devet mjeseci pokušavamo u različitim prilikama razgovarati i tražiti rješenja oko Izbornog zakona i Ustava, jednim dijelom smo u tom uspjeli. Jučer smo imali završen posao, onda se on problematizirao sa jedne strane SDA na način da je išao s nekim dodacima onoga što smo do sad stavili kao standard", rekao je Čović.

"U startu je bio jasan isti cilj da se ništa ne dogovori, da ostane status quo i to je zadnjih 9 mjeseci SDA samo radila. S te strane ja to doživljavam brutalnim udarom na Bosnu i Hercegovinu u vezi aktuelne političke situacije u BiH ali jednako tako i kad gledamo naše okruženje i šta nas sve čeka u vremenu ispred nas", rekao je.

"A oni koji su pokušali razgraditi Federaciju BiH u organizacijskom smislu ja im sad samo mogu poručiti, niti su sad uspjeli niti će ikada uspjet jer time ruše BiH, to nije europska BiH", poručio je.

'Propuštena prilika'

Tvrdi da su jučer Hrvati bili spremni na tri, četiri vrlo jasna ustupka.

"Netko je to zvao blokadom, ja bi rekao da bude funkcionalnija BiH, međutim na njihovo iznenađenje, SDA, nisu misli da ćemo to dati. Kad smo mi to dali išli su dalje, onda smo rekli da ne može više, da se ne može rušiti BiH na način da se ključni obrisi Daytona sruše kroz Federaciju BiH", rekao je Čović.

Strana medijatorica u procesu Angelina Eichhorst je kazala kako je ovo još jedna "propuštena prilika".

"Mi smo iscrpili sve mogućnosti da se dođe do konsenzusa, bilo je teško zadovoljiti sve prisutne interese, rekla bih da ovo zaista predstavlja gubitak", rekla je Eichhorst o pregovorima.

Ističe da su razgovori bili "izuzetno intenzivni i itekako važni", a da se jedno od najvažnijih pitanja ticalo izbornog modela dva člana Predsjedništva BiH iz Federacije BiH te da je u tom polju bilo određenih iskoraka. Posebno naglašava da je prvi put nakon 30 godina razgovarano o mehanizmima deblokade u institucijama Federacije BiH kao što su Vlada i Ustavni sud entiteta.