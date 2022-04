Profesor geografije Vedran Zubić jutro nakon potresa koji je potresao BiH, a osjetio se i u Dalmaciji, i u kojem je život izgubila djevojka Elmira Sefo iz Stoca, kazao je za portal Dnevnog Avaza da nas očekuju povratni potresi koji bi trebali biti slabiji.

"Doći će do povratnih potresa koji će biti manjeg intenziteta sve dok se zemljište ne stabilizira. To je prirodna pojava koju nitko ne može predvidjeti. Da postoji osoba koja zna prognozirati kada će doći do podrhtavanja tla, njega bi Japanci davno oteli", govori Zubić.

'Ne ubija potres nego loša gradnja'

Naglasio je kako je jako važno u ovom trenutku na stanovništvo djelovati pozitivno te je objasnio što znači da ne ubija potres nego loša gradnja.

"Potres je prirodna pojava koju mi niti možemo sputati niti kontrolirati. No, zbog potresa se događa nešto što se zove destabilizacija zemljišta na kojima leži sva urbana gradnja. Ako uspijete napraviti stabilizaciju zgrada da mogu izdržati potres do 7 stupnjeva jačine, kako je bilo u bivšoj državi, onda nema problema da će se ona urušiti", kaže Zubić.

Upozorio je da živimo na tektonski aktivnom prostoru. "To je ta metafora da mi ustvari nemamo neki problem od potresa kao prirodne pojave koji nas, eto, malo protrese, nego bukvalno od urbane gradnje za koju smo mi odgovorni", zaključuje Zubić koji je, nakon sinoćnjeg potresa, na Facebooku napisao dugi status u kojem je objasnio kako je došlo do podrhtavanja zemlje.