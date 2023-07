“Putin je u opasnosti i za svoj položaj i za svoj život”, rekao je Maksim Kamenjeckij kao gost "Novog dana" na N1 televiziji, inače profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu. Naime, što se tiče rata u Ukrajini, dogodio se još jedan napad na Krimski most. Kako piše N1, Rusija trenutačno prijeti odmazdom i nagomilavanjem novog oružja, ali i novih vojnika.

Kamenjeckij kaže da je stanje na Krimu nervozno te da su se stvorile velike gužve s obje strane mosta, koji Rusi najviše koriste.

“Putem tog mosta opskrbljuju Krim, rusku vojsku… Ljudima koji dolaze i odlaze s Krima Rusi sada preporučuju da idu preko kopna gdje cesta baš nikako nije za put. Stanje je nervozno i to sigurno opovrgava sve što kažu Putin i rusko rukovodstvo – da sve ide prema planu. Očito ne ide”, rekao je Kamenjeckij.

Budući da je je napadnut most, Rusi su najavili veliku odmazdu. “Najčešće su to salve ispaljenih krstarećih projektila i dronova”, kaže Kamenjeckij.

Kamenjeckij je također nadodao da je tako uvijek, a tako je bilo i u listopadu kada je bio prvi napad na Krimski most.

Što je Rusima cilj?

Inače, kroz noć Rusija je snažno probala udariti s tri vala napada dronovima i krstarećim raketama na dva najveća ukrajinska lučka grada, Odesu i Mikolajiv, tamo gdje su do prekjučer formirane te karavane s brodovima koji voze žito.

"Njima je sad cilj uništiti lučka postrojenja u tim gradovima, ali vjerujem da pripremaju udare s ostalim vrstama oružja koje imaju. Vjerojatno pripremaju kombinirani napad, ali isto tako mi vjerujemo u naše protuzračne snage koje su dosta učinkovite, ali nažalost ne po čitavom teritoriju Ukrajine. Pokušavamo biti spremni za svaki razvoj događaja”, rekao je.

Ruska vlada je u ponedjeljak objavila je i kako će dopustiti da istekne sporazum kojim se omogućavao izvoz ukrajinskog žita.

“Rusija može blokirati isključivo morski put. S time da je ona postigla ugovor s UN-om i Turskom, ne s Ukrajinom. Pitanje je hoće li ona prekinuti te ugovore koje ima s njima. S Ukrajinom oni nemaju dogovor o prijevozu žita. Ako taj ugovor neće bit produljen, onda ćemo mi opet tražiti neke kopnene puteve ili puteve preko Dunava… Rusija će to pokušati, naravno, spriječiti ciljanim udarima na infrastrukturu, na postrojenja u teretnim lukama”, rekao je Kamenjeckij.

Rusi tvrde da su u napadu na most sudjelovali britanske i američke snage, no profesor s Instituta u Kijevu tvrdi da je do već dobro poznata ruska retorika.

“Oni otpočetka govore da iza bilo kakvih kakvih uspješnih djelovanja naše vojske stoje Amerikanci, NATO i drugi jer Ruse je zapravo sram da naša vojska ima mogućnosti uništiti njihov most, brod, napasti neko veliko postrojenje i vjerojatno pokušavaju, kad Ukrajini nešto uspijeva, optužiti da iza toga stoji oružje SAD-a, informacije Velike Britanije… To je njihova stalna priča”, zaključio je Kamenjeckij za N1.

