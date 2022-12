282. dan rata u Ukrajini

Otkriven ruski plan invazije na Ukrajinu

Ukrajina naređuje istragu crkve povezane s Rusijom

Švicarska zamrznula 8 milijardi dolara ruske imovine

Biden spreman razgovarati s Putinom o okončanju rata

Rusi granatiraju Harkiv i Zaporožje

TIJEK DOGAĐAJA:

Britanci otkrili kako izgleda obuka ukrajinskih vojnika

8:30 - Britansko ministarstvo obrane jučer je na svom Twitter profilu dalo uvid u svoju obuku ukrajinskih vojnika.

"Opremanje ukrajinskih novaka opremom, zaštita suboraca na terenu ili rad na sitnijim detaljima – osoblje Oružanih snaga radi sve", navodi se u objavi na Twitteru.

Britanska vojska preuzela je središnju ulogu u obuci i opremanju ukrajinskih vojnika, dok se nastavljaju boriti protiv ruske invazije.

Rusija testirala novu raketu sustava proturaketne obrane

8:20 - Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je Rusija testirala novu raketu sustava proturaketne obrane. Projektil je lansiran s poligona Sary Shagan u Kazahstanu, navodi se u priopćenju.

Uz navode da je test bio uspješan, ministarstvo je dalo nekoliko drugih detalja.

Rusko povlačenje sa zapadne obale Dnjepra omogućuje Ukrajini da udari na logistiku

8:00 - Rusko povlačenje sa zapadne obale rijeke Dnjepar prošlog mjeseca pružilo je ukrajinskim oružanim snagama priliku za napad na dodatna ruska logistička čvorišta i komunikacijske linije, sugeriralo je Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva.

Ova je prijetnja vrlo vjerojatno potaknula ruske logističare da premjeste opskrbne čvorove, uključujući željezničke transferne točke, dalje prema jugu i istoku, stoji u najnovijem izvješću britanske obavještajne službe.

"Ruske logističke jedinice morat će obaviti dodatno radno intenzivan utovar i istovar sa željezničkog na cestovni transport. Cestovni pokreti će nakon toga i dalje biti ranjivi na ukrajinsko topništvo dok budu krenuli opskrbljivati ​​ruske prednje obrambene položaje", dodaje se u izvješću.

"Ruski nedostatak streljiva (pogoršan ovim logističkim izazovima) vjerojatno je jedan od glavnih čimbenika koji trenutačno ograničavaju ruski potencijal da ponovno pokrene učinkovite kopnene ofenzivne operacije velikih razmjera."

Ruske rakete pogodile su Zaporožje

7:10 - Ruske snage navodno su tijekom noći napale jugoistočni ukrajinski grad Zaporožje. Gradonačelnik Zaporožja Anatolij Kurtev najavio je napad na Telegram rano jutros. Uslijed napada neprijatelja gori zgrada infrastrukturnog objekta. Eksplozivni val raznio je prozore na obližnjim kućama." Kurtev je rekao da su hitne službe na terenu i da još nema podataka o žrtvama.

Administrativni šef Zaporožja Oleksandr Staruh jutros je objavio na Telegramu, pišući: "Noćas je neprijatelj ponovno raketirao Zaporožje. Cilj mu je bio uništenje industrijske i energetske infrastrukture regionalnog središta. Uslijed toga je izbio požar. Prema dostupnim podacima, žrtava nema."

Ukrajina: Rusi granatiraju Harkivsku regiju

6:45 - Jedan je civil ozlijeđen nakon ruskog napada koji je oštetio neboder u selu Kluhino-Baškirivka, 42 kilometra istočno od Harkiva, objavio je glasnogovornik ukrajinske Državne hitne službe u Harkivskoj regiji, prenosi The Kyiv Independent.

Patrijarh Kiril: Donbas je prva linija obrane ruskog svijeta

6:30 - Patrijarh Ruske pravoslavne crkve Kiril rekao je da je Donbas "prva crta obrane ruskog svijeta". "Donbas je danas prva linija obrane ruskog svijeta. A ruski svijet nije samo Rusija – on je posvuda gdje žive ljudi koji su odgajani na tradicijama pravoslavlja i na tradicijama ruskog morala", rekao je Kiril za vrijeme susreta s djecom iz okupiranog Donbasa, prenosi ruska državna novinska agencija TASS.

"Naravno, moral i moralnost su sveobuhvatni pojmovi, ali svaki narod vjerojatno ima neke posebne točke oslonca u formiranju moralnog osjećaja. A za nas, ljude koji živimo u ruskom svijetu, izvori potpore su vjera i ljubav prema domovini", rekao je Kiril.

Biden: Spreman sam razgovarati s Putinom ako želi okončati rat

6:00 - Američki predsjednik Joe Biden rekao je jučer da je spreman razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ako pokaže interes za okončanje rata u Ukrajini. Biden je ruske akcije u Ukrajini nazvao bolesnima i rekao da ne planira odmah kontaktirati ruskog predsjednika.

"Postoji jedan način da ovaj rat završi - racionalan način. Putin da se povuče iz Ukrajine… bolesno je to što on radi… Spreman sam razgovarati s Putinom ako on doista ima interes odlučiti pronaći način da okonča rat", rekao je Biden.

Američki predsjednik ovo je izjavio na zajedničkoj konferenciji s francuskim kolegom Emmanuelom Macronom, koji je u posjetu Bijeloj kući. Njih dvojica ranije su obećala da će Rusiju pozvati na odgovornost za navodne ratne zločine u Ukrajini.

Švicarska zamrznula gotovo 8 milijardi dolara ruske imovine

5:00 - Švicarska je u četvrtak potvrdila da je do danas zamrznula ukupno 7,5 milijardi švicarskih franaka (6,5 milijardi funti) ruske imovine. Taj potez je povezan sa sankcijama koje je Moskva uvela zbog rata Moskve u Ukrajini. Iznos, koji je oscilirao mjesecima, gotovo je milijardu franaka veći od brojke koju je u srpnju dalo Državno tajništvo za gospodarska pitanja (SECO).

U Švicarskoj, omiljenoj destinaciji za bogate Ruse i njihovu imovinu, također je zaplijenjeno 15 ruskih nekretnina, navodi se. Erwin Bollinger, zadužen za bilateralne gospodarske odnose u SECO-u, naglasio je novinarima da iznos koji je u bilo kojem trenutku zamrznut ne mora nužno "odražavati učinkovitost sankcija".

To je zato što švicarske vlasti koje žele provesti niz sankcija Rusiji ponekad zamrzavaju imovinu kao mjeru predostrožnosti, koja se može ponovno osloboditi nakon završetka razjašnjenja.

EU hvali irske građane jer su prihvatili ukrajinske izbjeglice

4:00 - Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen jučer je zahvalila irskom narodu na "izvanrednoj" potpori u pružanju dobrodošlice ukrajinskim izbjeglicama. Govoreći na stepenicama Vladine zgrade u Dublinu, von der Leyen je rekla: "Želim osobno zahvaliti vama (Micheal Martin) na izvrsnoj suradnji koju smo imali u posljednje dvije i pol godine. Ovo su bile godine zaista pune događaja. Kao što ste rekli, prije svega pandemija. Vrlo ste vješto vodili Irsku kroz pandemiju i izvan nje, i jako cijenim to što ste uvijek snažno podržavali našu strategiju cjepiva.

Predstavili ste izvrstan nacionalni plan otpornosti na oporavak i EU sljedeće generacije gdje sam imao čast i zadovoljstvo biti ovdje kako bih ga predstavio zajedno s vama. Sada smo doista u teškim vremenima jer je Rusija pokrenula okrutan rat protiv Ukrajine. Prvo i najvažnije, želim zahvaliti Ircima što su otvorili svoja srca i svoje domove ukrajinskim izbjeglicama. Ovo je izvanredno. Želim vam zahvaliti na snažnoj potpori Ukrajini da postane kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji", rekla je.

Ukrajina naređuje istragu crkve povezane s Rusijom

3:10 - Najviši ukrajinski sigurnosni dužnosnici naredili su istragu aktivnosti ogranka pravoslavne crkve koji je povijesno povezan s Moskvom, rekao je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij. Zelenskij je rekao kako će istraga ispitati ima li moskovski ogranak crkve pravo djelovati na jednom od najsvetijih mjesta u Ukrajini - kompleksu Kijevsko-pečerske lavre. "Moramo stvoriti uvjete da nikakvi akteri ovisni o državi agresoru (Rusiji) ne mogu manipulirati Ukrajincima i slabiti Ukrajinu iznutra", rekao je Zelenskij u video obraćanju.

Pravoslavna crkva u Rusiji izdašno je poduprla devetomjesečnu invaziju Rusije na Ukrajinu. U Ukrajini je crkva povezana s Moskvom prošloga svibnja formalno prekinula veze s Ruskom pravoslavnom crkvom, ali joj mnogi Ukrajinci još uvijek ne vjeruju i optužuju je za tajnu suradnju s Rusijom. Rasprava najviših sigurnosnih dužnosnika naglasila je važnost s kojom Zelenskij i drugi čelnici još uvijek gledaju na utjecaj crkve povezane s Moskvom među običnim Ukrajincima.

Pravoslavni kršćani čine većinu od 43 milijuna ljudi u Ukrajini, a od pada sovjetske vlasti konkurencija je žestoka između crkve povezane s Moskvom i neovisne ukrajinske crkve proglašene ubrzo nakon neovisnosti. Zelenskij je rekao kako će vlada parlamentu podnijeti prijedlog zakona kojim se zabranjuju vjerske skupine "povezane s centrima utjecaja u Rusiji".

Poduzet će se radnje protiv "subverzivne aktivnosti ruskih specijalnih službi u ukrajinskom vjerskom okruženju". Osim toga, ispitat će se imovina crkve, uključujući njezino korištenje Kijevsko-pečerske lavre.

Sigurnosna služba SBU izvijestila je prošli tjedan kako je pretražila 350 zgrada koje pripadaju crkvi povezanoj s Rusijom i provela provjere nad 850 osoba. SBU je rekla kako je pronašla "sumnjive" ruske državljane, velike svote gotovine i prorusku literaturu, što je Moskva osudila.

Upozorenje na zračni napad izdano je jučer diljem Ukrajine

3:00 - Upozorenje na zračni napad izdano je u cijeloj Ukrajini u četvrtak nakon upozorenja ukrajinskih dužnosnika da Rusija priprema novi val raketnih i bespilotnih napada.

"U Ukrajini je na snazi ​​opća uzbuna od zračnog udara. Idite u skloništa", napisala je državna granična služba u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

Ukrajina otpustila inženjera optuženog za suradnju u okupiranoj nuklearki

2:00 - Ukrajina je u četvrtak otpustila vrhunskog inženjera u nuklearnoj elektrani Zaporižija, okupiranoj od Rusije, optuživši ga za suradnju s ruskim snagama i pozvala ostalo ukrajinsko osoblje u elektrani da ostane lojalno Kijevu.

Čelnik državne tvrtke za nuklearnu energiju Energoatom uputio je apel dan nakon što je Rusija rekla da je promovirala ukrajinskog inženjera Jurija Černičuka na mjesto direktora goleme elektrane u jugoistočnoj Ukrajini. "Umjesto da poduzme sve napore da oslobodi stanicu što je brže moguće, on je odlučio pomoći ruskim okupatorima da legaliziraju njezino zločinačko otimanje i sada potiče druge atomske radnike da to učine", rekao je šef Energoatoma Petro Kotin.

Lavrov: Rat u Ukrajini utječe na izglede za nuklearne pregovore

1:00 - Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov tvrdi da je Moskva voljna igrati odgovornu ulogu u kontroli nuklearnog oružja. Međutim, ustvrdio je da je "nemoguće raspravljati o nuklearnoj stabilnosti" ignorirajući zapadnu upletenost u rat u Ukrajini.

“Kristalno je jasno da je danas nemoguće razgovarati o strateškoj stabilnosti ignorirajući sve što se događa u Ukrajini. Zato što je cilj u Ukrajini proglašen - ne spasiti ukrajinsku demokraciju, već poraziti Rusiju na bojnom polju, ili čak uništiti Rusiju", rekao je.

Ukrajinski zapadni saveznici kažu da naoružavaju Kijev kako bi mu pomogli u obrani od ruske agresije, odbacujući ruske tvrdnje da iskorištavaju Ukrajinu kao dio strategije za slabljenje i poraz Rusije ili čak njezino razbijanje.

Lavrov je rekao da je Moskva u prošlosti izrazila spremnost da s Washingtonom razgovara o proširenju svog novog START sporazuma o nuklearnom oružju kako bi se uzelo u obzir njeno najnovije hipersonično oružje.

Otkriveni ruski planovi invazije na Ukrajinu

0:00 - Britanski think tank za obranu i sigurnost otkrio je pojedinosti moskovskog plana prije invazije na Ukrajinu, na temelju pronađenih ruskih dokumenata koje je navodno potpisao Vladimir Putin. Prema tom planu, Rusija je planirala preuzeti Ukrajinu u roku od 10 dana i pripojiti je do kolovoza ove godine, rekao je Kraljevski institut ujedinjenih službi za obrambene i sigurnosne studije (RUSI).

Prema think tanku povezanom s britanskom vojskom, samo je mala skupina ruskih dužnosnika bila svjesna punog razmjera planova. Navodi se da čak ni zamjenici šefova ogranaka unutar ruske vojske nisu bili svjesni plana za invaziju i okupaciju Ukrajine sve do nekoliko dana prije početka invazije, a taktičke vojne jedinice nisu primile zapovijedi do nekoliko sati prije.

Dokumenti su također otkrili da je Rusija planirala zauzeti ukrajinske elektrane, aerodrome, zalihe vode, središnju banku i parlament te da su ruske specijalne službe imale zadatak ubiti ukrajinsko vodstvo. Činilo se da su pretpostavljali da će dužnosnici ukrajinske vlade "ili pobjeći ili biti zarobljeni zbog brzine invazije", rekao je RUSI. Ukrajinska obavještajna zajednica također vjeruje da je Rusija planirala koristiti bjeloruske zračne jedinice za zauzimanje nuklearnih elektrana Rivne i Hmjelnicki.

Plan invazije navodno sadrži detalje za zauzimanje ukrajinskih nuklearnih elektrana kako bi se zaštitile ruske trupe, preuzela kontrola nad energetskim sustavom zemlje i potencijalno ucjenjivale europske zemlje rizikom od zagađenja radijacijom. Rusija je planirala započeti invaziju "masovnim ispaljivanjem projektila i zračnih napada" na ukrajinske vojne ciljeve, navodi RUSI.