Procurili novi detalji razgovora Putina i Trumpa: Evo što Moskva traži za okončanje rata u Ukrajini

Ruski predsjednik Vladimir Putin zatražio je od Ukrajine da preda Rusiji potpunu kontrolu nad Donjeckom oblašću kao uvjet za okončanje rata tijekom telefonskog razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom ovog tjedna, izvijestio je The Washington Post 18. listopada pozivajući se na dva visoka američka dužnosnika.

Prema izvješću, Putin je naznačio da je spreman odreći se dijelova Zaporiške i Hersonske oblasti, obje djelomično okupirane od strane ruskih snaga, u zamjenu za potpunu kontrolu nad Donjeckom .

Neki dužnosnici Bijele kuće opisali su prijedlog kao "napredak", dok je visoki europski diplomat upozorio da će Ukrajina vjerojatno prijedlog gledati u sasvim drugačijem svjetlu. "To je kao da im prodajete vlastitu nogu ni za što", rekao je diplomat.

Krim plus četiri regije

Trump se nije javno osvrnuo na zahtjev Kremlja, ali je nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući pozvao obje strane da "zaustave ubijanje i postignu dogovor".

Ovaj razvoj događaja označava promjenu u odnosu na Putinov raniji stav u travnju, kada je odbacio američki prijedlog o zamrzavanju neprijateljstava duž trenutnih linija fronta i umjesto toga inzistirao da svaki mirovni sporazum mora Rusiji dati punu kontrolu nad Krimom plus sve četiri regije koje su sada djelomično okupirane: Donjeck, Lugansk, Zaporižje i Herson.

Očekuje se da će Putin i Trump nastaviti razgovore na planiranom summitu u Mađarskoj, koji bi se trebao održati u nadolazećim tjednima. Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto izjavio je 17. listopada da je razgovarao s Rubiom i njegovim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom, dodajući da su pripreme za samit SAD-a i Rusije u tijeku.

