Nakon što je objavljeno da je donedavnoj britanskoj premijerki Liz Truss hakiran privatni mobitel dok je još bila na dužnosti ministrice obrane te da su to vjerojatno učinili ruski špijuni, na vidjelo izlaze detalji iz njenih privatnih prepiski.

The Sun piše kako se sada doznalo da je Truss bila "opsjednuta vremenskim prognozama" strahujući da bi rusko aktiviranje nuklearne bombe u Crnom moru moglo raširiti radijaciju kao što je bio slučaj nakon havarije nuklearne elektrane u Černobilu 1986. godine. Truss je strahovala da radioaktivni oblaci ne stignu sve do Velike Britanije, piše The Sun.

'S neobičnim zanimanjem gledala je vremenske prognoze'

Njezini strahovi bili su toliko ozbiljni da je navodno razmišljala o pokretanju informativne kampanje o nuklearnom napadu, kakva se vodila u doba Hladnog rata. Kampanji naziva ''Plan zaštite i preživljavanja'' trajala je u Velikoj Britaniji od 1974. do 1980. godine.

"Liz je bila opsjednuta kretanjem vjetrova. Često bismo je zatekli kako s neobičnim zanimanjem gleda vremensku prognozu'', rekao je neimenovani bivši suradnik Trussove za The Mail on Sunday.

Njezini strahovi bili su fokusirani na mogućnost pristizanja radioaktivih oblaka nad Ujedinjeno kraljevstvo i opasnosti od kobnih posljedica. Nakon pokretanja invazije na Ukrajinu, Vladimir Putin u više je navrata neizravno zaprijetio upotrebom nuklearnog oružja protiv Zapada. Neki njegovi suradnici mnogo izravnije su prijetili nuklearnim napadomna Veliku Britaniju, govoreći da će je zbrisati s lica zemlje.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.