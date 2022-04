Nakon što je u medijima objavljena vijest da je u velikoj policijskoj akciji razbijanja lanca prostitucije u Beogradu uhićeno 29 osoba, procurila je i navodna prepiska između svodnice, beogradske madam Jelene Jojić (35), i njene prostitutke, piše Blic.

Osim nje, djevojke su još navodno podvodili Duško Banjac i unuk pjevača Ere Ojdanića, Nikola Anđelić. Beogradska madam je, pišu srpski mediji, organizirala grupnjake i orgije, ugovarala sastanke s klijentima itd. te je to sve naplaćivala od 1.000 do 5.000 eura. Među privedenim ženama su i Playboyeva zečica Martina Rajić i posljednja Miss Jugoslavije Slavica Dajana Tripunović.

Beogradskoj madam se na teret stavlja da je nalazila klijente i ugovarala njihove sastanke i viđanja s djevojkama koje su se bavile elitnom prostitucijom. Kada bi ugovorila posao, madam bi se odmah javila svojim djevojkama, kojima bi rekla što da obuku, gdje da odu i koja im je tarifa za taj susret.

Madam je osumnjičena za posredovanje u prostituciji, a nakon saslušanja određen joj je pritvor do 30 dana, javlja Republika. Policija je organizatorima oduzela laptope i USB uređaje, gdje se čuvaju svi podaci, kao i cijene usluga koje pružaju djevojke. U računalu su pronađene bilješke s terminima kada se djevojke sastaju s klijentima, zabave na kojima su ugovarale posao, katalozi i hoteli u kojima se odsjedalo.

Za trojac 5.000 eura

Evo djela navodne prepiske između svodnice i prostitutke.

S: Dođi večeras, tražio je da budeš u halterima, tarifa 2.000 eura, kao i uvijek.

P: Važi. Je l' rekao hoće one njegove bijele haltere ili…

S: Ne znam, samo je tražio tebe i da dođeš da ga malo opustiš. Kaže, sve ona zna.

P: OK, vrijeme, mjesto, sve isto.

S. Da, da.

Nešto kasnije, isti sugovornici:

S: Draga, promjena plana, sad me pita za trojac, rekla sam da ćeš povesti prijateljicu. Znaš onu tvoju, onu malu, s kečkicama… Tražit ću mu za vas dvije 5.000. Možete ponijeti i lisice, sredi to sve, javi joj da bude spremna. Nemoj da počne izmotavati, cifra je top.

P: Pa, je l' pristao na 5.000?

S: Pristat će. Znaš koliko voli s tobom. Ako bude častio nešto, reci mu sljedeći put masaža od vas dvije gratis, da ga navučeš.

Ova prepiska navodno se odnosi na jednog beogradskog poduzetnika (42), a to je tek samo mali djelić dokumenta koji ima 94 stranice. On je saslušan zbog afere "VIP prostitucija". Priznao je da poznaje beogradsku madam, koju je upoznao u svom restoranu. No, negirao je da mu je bilo tko, bilo kada nudio djevojke za novac. Istaknuo je da svoj mobitel ponekad ostavlja tajnici.

Luksuzno uređen stan

Posljednja Miss Jugoslavije Slavica Tripunović uhićena je prije nekoliko dana u velikoj policijskoj akciji razbijanja lanca elitne prostitucije u Srbiji. Bivša missica i pjevačica, koja je sudjelovala i na izboru za Miss svijeta, uhvaćena je "na djelu", saznaje Kurir.

"Slavica je uhićena u velikoj akciji u kojoj su pali i beogradska madam Jelena Jojić, menadžer Kaje Ostojić Dušan Banjac i unuk Ere Ojdanića, Nikola Anđelić. Slavica i Martina Rajić, bivša natjecateljica 'Parova' i Playboyeva zečica, uhvaćene su na djelu, ali su brzo puštene iz pritvora jer su privedene Sudu za Prekršaje i određena im je novčana kazna", otkrio je neimenovani izvor za Kurir.

Dajana je svojevremeno pokazala stan u kojem živi sa sinom, a kojega je vrlo luksuzno uredila. Najviše su se isticale skupocjene skulpture golih žena i stilski namještaj.

Na podu je bio bambusov parket, namještaj je od morskih algi, kao i bijela kožna garnitura, stol i komoda. Osim ulaznih, postoje samo još vrata na kupaonici, jer u stanu nema ni pregradnih zidova. Slavica ih je sve srušila kada se uselila i stanu dala oblik po svom ukusu.

Podsjetimo, Slavica je 1993. godine postala Miss Jugoslavije te je otišla i na izbor za Miss Svijeta. Nakon toga se počela baviti glazbom, pa je uzela umjetničko ime Dajana. Već pr godina živi povučeno, daleko od očiju javnosti.