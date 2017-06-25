Princ Harry htio napustiti kraljevsku obitelj: 'U vojsci nisam bio princ, bio sam samo Harry'

Princ Harry je razmatrao da napusti britansku kraljevsku obitelj, izvještavaju novine u nedjelju, nekoliko dana nakon što je u drugom razgovoru otkrio da nijedan član obitelji ne želi tron.

"Osjećao sam se kao da želim van", rekao je Harry u razgovoru za tjednik Mail on Sunday, referirajući se na godine nakon što je napustio vojsku.

Naglasio je da je tada osjećao gnjev jer je vojsku morao napustiti tijekom posjeta Afganistanu 2007. kad su mediji otkrili detalje o njegovoj lokaciji.

Dok sam bio u vojsci "nisam bio princ, bio sam samo Harry", pojasnio je taj 32-godišnjak koji je ipak nastavio ispunjavati svoje kraljevske dužnosti zbog odanosti svojoj baki, kraljici Elizabeti II.

Kraljica ima 91 godinu, a idući u redu za tron je njezin sin i Harryjev otac, princ Charles.

"Postoji li član obitelji koji želi biti kralj ili kraljica? Mislim da ne, ali ćemo obavljati svoje dužnosti na vrijeme", zaključio je princ Harry.