RAJČICA Ovoljetna suša u sjevernim regijama Italije mogla bi u idućem razdoblju izazvati nestašicu rajčice, i to one konzervirane. Na policama njemačkih trgovina već se krajem proljeća vidjela nestašica konzervirane rajčice, a tako bi koglo biti i drugdje. No, razlog nije sam suša, nego i povećana, čak prekomjerna kupovina konzerviranih namirnica tijekom pandemije, a i to što talijanski poljoprivrednici sve manje sade rajčicu. U Hrvatskoj su, zbog vrućeg i sušnog ljeta, prinosi rajčice manji i do 60 posto.