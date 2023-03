Kardinal Karol Wojtyla bio je upoznat sa slučajevima pedofilije u Poljskoj katoličkoj crkvi prije nego što je 1978. bio izabran za Papu, izvijestio je u nedjelju privatni poljski kana lTVN.

Kao kardinal i biskup Krakova, Karol Wojtyla bio je upoznat sa slučajevima pedofilije koje su počinili svećenici u njegovoj dijecezi te ih je premještao od župe do župe kako bi izbjegao skandal, navodi autor istrage Michal Gutowski.

Jednog od svećenika budući Papa poslao je u Austriju s pismom preporuke bečkome kardinalu Franzu Königu u kojem je izostavio optužbe za pedofiliju.

Razgovarao sa žrtavama svećenika pedofila

U okviru istrage Gutowski je razgovarao sa žrtvama svećenika pedofila i njihovim bližnjima te zaposlenicima u biskupiji. Citira i dokumente nekadašnje komunističke tajne policije SB te rijetke dokumente Crkve kojima je imao pristup. Krakovska nadbiskupija odbila mu je odobriti pristup arhivu, navodi novinar.

Nije to prvi put da je Poljska crkva odbila dati na uvid tražene dokumente, pa čak i kada su to zatražila pravosudna tijela ili javno povjerenstvo zaduženo za istragu slučajeva pedofilije, piše agencija AFP.

Jedan od svjedoka događaja, koji je govorio pod uvjetom da ostane neimenovan, potvrdio je da je osobno obavijestio kardinala Wojtylu o slučajevima pedofilije koje je počinio svećenik 1973. godine.

"Wojtyla je ponajprije htio biti siguran da to nije laž. Zatražio je da o tome nikome ne govorim i rekao da će se on za to pobrinut", rekao je taj muškarac i dodao da ga je kardinal jasno zapitao može li se afera zataškati.

Poljsku crkvu potreslo više afera pedofilije

"Ovo što ste otkrili revolucionarno je jer pokazuje da su utemeljene sumnje koje su godinama postojale, da je Ivan Pavao II. znao da problem postoji i puno prije nego što je postao Papa", rekao je Thomas Doyle, nekadašnji američki katolički svećenik, stručnjak za kanonsko pravo i autor prvih izvješća o zlostavljanju koje je počinio katolički kler u Sjedinjenim Državama.

"On je s time trebao biti upoznat, no nije bilo dokaza. I evo, sada imamo dokaz", kaže Doyle.

Knjiga u kojoj su iznesene slične optužbe na teret Karola Wojtyle treba se u srijedu pojaviti na policama u Poljskoj. Knjiga u kojoj su objavljeni rezultati istrage koju je proveo nizozemski novinar Ekke Overbeek, naslovljena je "Maxima Culpa (Moj preveliki grijeh). Ivan Pavao II. je znao".

Zadnjih godina Poljsku crkvu potreslo je više afera pedofilije unutar klera, a uglavnom su ih razotkrili novinari. Vatikan je kaznio više visoko pozicioniranih članova poljske crkvene hijerarhije.