Gabby Petito, 22-godišnja je influencerica pronađena mrtva u nacionalnom parku u Wyomingu. Ona je sa svojim zaručnikom Brianom Laundriejem tijekom ljeta krenula na putovanje kroz Ameriku u bijelom Fordovom kombiju, planirajući posjetiti nacionalne parkove na zapadu Sjedinjenih Američkih Država.

No, Petito se s putovanja nikad nije vratila te se vodila kao nestala sve dok u spomenutom nacionalnom parku nisu pronašli njezino tijelo.

Iako je na društvenim mrežama njihova veza djelovala idilično, čini se da tome nije bilo tako. Ipak, on se 1. rujna vratio kući s višemjesečnog izleta bez nje te je odbio suradnju s policijom, štoviše pobjegao je te je u tijeku potraga za njim.

'Brian je bio manipulativan'

Jedna od prijateljica Petito, Rose Davis, podijelila je svoja sjećanja na Gabbynu vezu s Laundrijem. Davis je kazala da je upoznala Petito nakon što se ona preselila na Floridu kako bi bila sa svojim zaručnikom Brianom.

Dodala je i kako nije bila oduševljena idejom da njih dvoje idu na proputovanje kombijem jer "kad ih je zadnji put vidjela, njihova je veza bila nestabilna, puna teškoća", prenosi Eonline.

Opisujući Brianovu osobnost, Rose je tvrdila da će on, kad "nešto želi, to i dobiti". Također, dodala je da je Brian navodno bio spreman "manipulirati" situacijom.

"Ne želim da ljudi kažu da ga nazivam punim manipulatorom, ali on će manipulirati situacijom kako bi iz toga izvukao ono što želi", rekla je Rose. "Znate, nije želio da ona izađe jedne noći sa mnom, te joj je ukrao osobnu iskaznicu jer ne možete ući u bar bez osobne iskaznice. To ju je jako uznemirilo. Bili su zaručeni. To ne bi trebalo biti tako", kazala je Davis.

Rose je također komentirala policijske snimke na kojima policajci razgovaraju s Gabby i Brianom nakon što su odgovorili na poziv o prijavljenom obiteljskom napadu 12. kolovoza. Snimka prikazuje Gabby vidno uzrujanu i u suzama dok je opisivala "borbu" sa svojim zaručnikom. "Kad sam ugledala njen govor tijela, znala sam da je to više od male svađe", dodala je.

Toksična veza

No, Davis nije prva koja je komentirala Gabbynu vezu s Brianom. Nedavno je Gabbyna prijateljica Alyssa Chen rekla Peopleu da je njihova veza povremeno bila "toksična".

Prema NBC Newsu, Gabby je na društvenim mrežama otkrila su da su ona i Brian putovali Utahom, Coloradom i Kansasom prije nego što su stigli u Wyoming. Brian se 1. rujna u kombiju vratio kući, na Floridu, ali Gabby nije bila s njim. Deset dana kasnije, njezina je obitelj službeno prijavila njezin nestanak i izjavila da je izgubila komunikaciju s njom potkraj kolovoza.

Policija je kasnije nazvala Briana osobom od interesa za ovaj slučaj, a njegovi roditelji rekli su policiji da ga nisu vidjeli od 14. rujna. Za Brianom je raspisana savezna tjeralica, a vlasti ga nisu imenovale osumnjičenim za Gabbynu smrt.

Autostopirao je i čudno se ponašao

Jedna je žena Briana povezla dok je stopirao, te ispričala kako se ponašao. "Ništa nije bilo neobično, sve dok nismo prošli kraj bijelog kombija koji je bio parkiran uz cestu. Kada sam ga pitala treba li ga voziti dalje, odgovorio je "Ne, ne. Ovo je skroz u redu. Ovdje izlazim", prepričala je žena, dodavši kako je Laundrie počeo izlaziti iz auta dok se ona još usporena zaustavljala.

Bilo joj je to čudno, s obzirom na to da je ostalo još nekoliko kilometara puta koji je morao prijeći pješice kako bi stigao do odredišta na koje je navodno išao.

Dva dana kasnije Laundrie se vratio kući, bez Gabby. Njezino je tijelo pronađeno nakon žestoke potrage, prenosi People.