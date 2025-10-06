Prevrnuo se čamac na Dunavu: Više je nestalih, ima i mrtvih?

Čamac s 11 osoba prevrnuo se u noći s nedjelje na ponedjeljak na Dunavu u blizini Bačke Palanke. Vjeruje se da ima poginulih i više nestalih, prenose srbijanski mediji.

U akciji spašavanja sudjeluju službe iz Srbije i Hrvatske, policijske patrole, Hitna pomoć i jedinice granične službe. Uključeni su i Specijalistički tim za spašavanje na vodi Sektora za izvanredne situacije MUP-a Srbije, kao jedinice hrvatske civilne zaštite i policije.

Više je osoba završilo u vodi nakon prevrtanja.

Ima mrtvih?

Prema neslužbenim informacijama, jedna je osoba preminula. Blic piše da je do sada pronađeno osam ljudi, dok se njih troje vodi kao nestalo.

U čamcu je, navodno, bilo 10 kineskih državljana i jedan državljanin Srbije koji je, sumnja se, upravljao plovilom tijekom ilegalnom pokušaja prelaska granice.

Šest kineskih državljana iz rijeke su izvukle hrvatske službe, dok su spasioci iz Srbije pronašli jednog preživjelog te izvukli jedno tijelo.

Službe su najavile da će nakon završetka istrage objaviti priopćenje o uzrocima nesreće.

