Slovenska kriminalistička policija provode kućne pretrese u Gradskoj općini Ljubljana te u domu gradonačelnika Zorana Jankovića, piše 24ur. Državno tužiteljstvo u Ljubljani objasnilo je da se radi o istrazi kaznenih djela gospodarskog kriminala i korupcije.

Akcija se provodi na širem području Ljubljane, Celja, Kranja i Nove Gorice. Prema neslužbenim informacijama, kriminalisti bi trebali doći i u prostorije Voka Snage, Energetike Ljubljana te u sjedište NK Olimpije.

Iz Policijske uprave Ljubljana potvrdili su za 24ur da Policijska uprava Ljubljana provodi opsežne operativne aktivnosti temeljem naloga nadležnog suda na širem području Ljubljane, Celja, Kranja i Nove Gorice u okviru istrage kaznena djela gospodarskog kriminala i korupcije. Istragom rukovodi Specijalizirano državno tužiteljstvo. Više informacija zasad nisu u mogućnosti dati zbog interesa istrage.

Kako neslužbeno doznaje portal Necenzurirano, istražuju se razne sumnje na nepravilnosti - protuzakonito stjecanje sponzorskih sredstava, zapošljavanje jedne od djelatnica te još nekoliko transakcija.

Brojne afere Zorana Jankovića

Janković je gradonačelnik s jednim od najdužih staža, i to unatoč tome što mu se afere lijepe jedna za drugom. U slučaju Tritonis (riječ je o prodaji zemljišta uz Vojkovu cestu) Viši sud je u studenom 2014. odbio zahtjev tužiteljstva za pokretanjem istrage protiv Jankovića.

U slučaju Gratel, kada je gradonačelnik Ljubljane optužen za primanje mita, Okružni sud u Ljubljani oslobodio ga je u ožujku 2019. Tužitelj se žalio, viši sud je odbio žalbu i potvrdio prvostupanjsku presudu.

U slučaju šljunčare u Stožicama tužiteljstvo ga je teretilo da je zlouporabio službeni položaj kako bi pribavio veliku imovinsku korist tvrtki Grep u sanaciji stožaste šljunčare. No, nakon sudske istrage i podizanja optužnice, Okružni sud u Ljubljani obustavio je kazneni postupak. Viši sud tada je odbio žalbu tužiteljice Blanke Žgajnar.

U zloglasnom slučaju Farmaceutkinja, Janković je bio osumnjičen da je mladoj farmaceutkinji iz Ljubljane sredio posao, a u zamjenu za to od nje je tražio i dobivao seksualne usluge. No, Okružni sud je zbog pogreške tužiteljice Blanke Žgajnar iz postupka izuzeo dokumente i prisluškivanja koja su to dokazivala, a njezine su žalbe potom odbili viši i Vrhovni sud. Slučaj je odbačen.

