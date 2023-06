Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić obraćaju se javnosti.

"Računajte na moju ostavku, imate je na stolu, to otvara prostor za tehničke razgovore, razgovarala sam sa Milošem Vučevićem, smatram da su izlaz iz krize parlamentarni izbori do kraja godine, ostavljam predsjedniku da donese takvu odluku", rekla je premijerka Ana Brnabić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da je sada jasno da ćemo se održati prijevremeni parlamentarni izbori.

"Kao premijerka rekla sam javnosti da sam u svakom trenutku spremna podnijetiu ostavku, najveća mi je čast da obavljam svoju dužnost, moja najveća sreća je što sam imala priliku da radim za svoju zemlju", rekla je Ana Brnabić, prenosi srpski N1.

Pokušaj nove vlade, a onda izbori

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će i dalje "čekati da neki ljudi dođu i razgovaraju". "Ali pošto nam je jasno da se nadaju nekim drugim stvarima, koje se nikada neće dogoditi. Nasilja je bilo previše za ovu zemlju od 1990-ih. I dalje ćemo čekati one koji će pokazati odgovornost i vjerujem da ćemo ipak pronaći sugovornike. Ako ne, idemo na izbore. Ono što je Ana rekla, ona podnosi ostavku, ja kao predsjednik imam obvezu ponuditi nekome drugom u sljedećih 30 dana, ako se pokaže da nije moguće da netko drugi ne može formirati parlamentarnu većinu, to znači da nakon mjesec dana imaju ustavne rokove od 45 do 60 dana do održavanja novih izbora. Uvijek smo spremni na dogovor, ali to nije pitanje nečije stranačke volje, već razgovor svih političkih aktera, ali nikako mjesto gdje će manjina nadvladati većinu. Ali i većina će pokušati biti odgovorna i razgovarati s manjinom”, rekao je Vučić.

Sada je jasno da ćemo imati vanredne parlamentarne izbore, rekao je predsjednik Srbije i ponovio da neće biti prijelazne vlade.

Brnabić nije spominjala prosvjede, ali se osvrnula na tragedije

Brnabić je rekla da ne misli da je sve što su radili bilo savršeno, da su morali donijeti neke odluke u kratkom roku, ali misli da su rezultati neupitni, jasni i da Srbija nikada nije napredovala na ovaj način. “Jedna od mojih ostavština je elektronička uprava, kad sam postala ministrica državne uprave imali smo čak i papirnate registre. Digitalizacija, u koju je tada vjerovao samo Vučić, rijetko tko od političara, nitko od oporbenih političara. Nije sve bilo savršeno, ali dali smo sve od sebe i mislim da imamo rezultate na koje svatko od nas i naši građani mogu biti ponosni”, rekla je.

Kako je naglasila, monstruozni zločini koji su se dogodili šokirali su nas, pogodili i duboko promijenili. “Mislim da ova država i svatko od nas pojedinačno više nikada neće biti isti nakon ovakvih tragedija. Želim još jednom izraziti najdublju sućut obiteljima. Kao Vlada nastojali smo da zajedno s predsjednikom, kao što to uvijek činimo, odmah donesemo određene mjere kako bismo našu zemlju učinili sigurnijom, kako bismo dugoročno uspostavili sigurnije društvo", rekla je.