POZVAO DRUGE DRŽAVE DA OSUDE IRAN: Pompeo se zahvalio ‘bliskim prijateljima’ u Europi

‘SAD zahvaljuje svojim bliskim prijateljima, Britaniji, Francuskoj i Njemačkoj za jasno izraženi stav o isključivoj iranskoj odgovornosti za ratni čin protiv Saudijske Arabije i njegov utjecaj na regiju i svijet’

Američki državni tajnik Mike Pompeo izrazio je zahvalnost Njemačkoj, Francuskoj i Britaniji nakon što su tri zemlje objavile zajedničko priopćenje u kojemu su navele da Iran “snosi odgovornost” za nedavne napade na saudijsko naftno postrojenje i pozvao je sve države da se pridruže osudi iranskih postupaka.

“SAD zahvaljuje svojim bliskim prijateljima, Britaniji, Francuskoj i Njemačkoj za jasno izraženi stav o isključivoj iranskoj odgovornosti za ratni čin protiv Saudijske Arabije i njegov utjecaj na regiju i svijet”, napisao je Pompeo na Twitteru. “To će ojačati diplomaciju i težnje prema miru. Pozivamo sve države da se pridruže osudi iranskih postupaka”, poručio je.

Europske države pozivaju Teheran na razgovor

Velika Britanija, Njemačka i Francuska u ponedjeljak su se pridružile SAD-u u okrivljavanju Irana za napade na saudijska naftna postrojenja, pozivajući Teheran da pristane na novi razgovor sa svjetskim silama o nuklearnom i raketnom programu te regionalnim sigurnosnim pitanjima.

Europski čelnici objavili su zajedničko priopćenje nakon što su se na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda sastali britanski premijer Boris Johnson, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron. No Iran je odbacio mogućnost novih pregovora, napisao je na svom Twitter profilu iranski ministar vanjskih poslova Javad Zarif. Poručio je da europski partneri nisu ispunili svoje obaveze iz sporazuma 2015. godine.

Smirivanje tenzija između Washingtona i Teherana

Francuski predsjednik, koji se s iranskim kolegom Hasanom Rohanijem, sastao neposredno nakon objave priopćenja u 90-minutnom razgovoru poručio je da se prostor za smanjivanje napetosti u regiji smanjio i da je nastupio čas kada Iran treba pomoći u ublažavanju krize, objavilo je francusko predsjedništvo.

Europski čelnici pokušavaju smiriti tenzije između Washingtona i Teherana od prošle godine, kad je američki predsjednik Donald Trump povukao svoju državu iz dogovora s Iranom kojim je ta bliskoistočna država pristala ograničiti svoj nuklearni program u zamjenu za ukidanje sankcija. SAD je vratio sankcije i dodatno ih postrožio. Iran je odgovorio postepenim kršenjem preuzetih obaveza te je odredio listopad kao mjesec u kojem će ih dodatno napustiti ako Europljani ne spase sporazum zaštitom iranske ekonomije od američkih kazni.

Tenzije narasle nakon napada na saudijsko naftno postrojenje

“Vrijeme je da Iran prihvati pregovore u dugoročnom okviru o svom nuklearnom programu, kao i o pitanjima vezanima za regionalnu sigurnost, uključujući raketni program i drugo oružje”, priopćile su Velika Britanija, Francuska i Njemačka.

Tenzije su ponovno narasle 14. rujna nakon napada na saudijska naftna postrojenja, za što Rijad i Washington optužuju Iran. Teheran odbacuje te optužbe, a odgovornost su preuzeli Huti koji se u Jemenu bore protiv koalicije predvođene Saudijcima. “Za nas je jasno da je Iran odgovoran za ovaj napad. Nema drugog vjerodostojnog objašnjenja. Dajemo podršku aktualnim istragama kako bi se otkrili dodatni detalji”, poručile su tri države.

‘SAD-u ne treba posrednik’

Macron je tijekom ljeta predvodio europsku inicijativu za pronalazak kompromisa između SAD-a i Irana te želi iskoristiti UN-ov sastanak kao priliku da se oživi diplomacija, iako njegovi pokušaji posljednjih tjedana stoje na mjestu. Upitan o Macronovom posredovanju, Trump je odgovorio kako SAD-u “ne treba posrednik”.”Iran zna koga treba nazvati”, istaknuo je.

Posebni američki izaslanik za Iran Brian Hook u ponedjeljak je u New Yorku otkrio kako SAD planira pojačati pritisak nad Teheranom. SAD će to učiniti kroz diplomaciju i multilateralne kanale, a ulogu će imati i Vijeće sigurnosti UN-a, naglasio je Hook, ne otkrivši više detalja. Britanski premijer Johnson je u ponedjeljak u razgovoru za američku televiziju NBC rekao da je Trump “taj koji će postići bolji dogovor”. “Nadam se da će biti Trumpov dogovor”, rekao je.

‘Pregovori moraju imati svrhu’

Američki predsjednik je ranije davao naznake da je otvoren za susret s iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem tijekom njihovog boravka u UN-u, no to se sada čini neizgledno. “Ovaj put još nismo dobili zahtjev za susret, a dali smo do znanja i da sam zahtjev neće biti dovoljan”, rekao je Zarif u New Yorku u ponedjeljak.

“Pregovori moraju imati razlog, svrhu, ne da se održe samo zbog rukovanja”, istaknuo je iranski ministar. Kao uvjete za susret naveo je ukidanje američkih sankcija te je istaknuo kako on neće biti bilateralan, nego između SAD-a, Francuske, Velike Britanije, Njemačke, Rusije i Kine – potpisnica sporazuma iz 2015. godine.

Rohani je u New Yorku poručio kako je iranska poruka svijetu “mir i stabilnost” te da je “situacija u Perzijskom zaljevu veoma osjetljiva”, prenosi iranska novinska agencija IRNA.

