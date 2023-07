Smrt 11-godišnjeg dječaka u Novom Sadu zavila je Srbiju u crno. Srpski mediji sada su donijeli nove detalje strašne tragedije. Naime, prema prvim saznanjima, dječak je otišao posjetiti tetu koja živi u prizemlju zgrade i to nedaleko od njegove kuće.

"Prišao je kako bi im pokucao na prozor i prema prvim informacijama, izgleda da je stao na strujni kabel koji je potrgala oluja s obližnjeg stupa. To se za sada samo pretpostavlja, ali točan uzrok smrti utvrdit će se nakon što se završi obdukcija", rekao je za Kurir izvor.

Sada je i potvrđeno da je maleni preminuo zbog strujnog udara.

Kako je rekao glasnogovornik Hitne pomoći Zoran Krulj, dobili su dojavu u Ulici Vuka Mandušića i to o 11-godišnjem dječaku koji je stradao od struje. "Ekipe su reagirale po prvom prioritetu, provedene su mjere kardiopulmonalne reanimacije, no dječak je podlegao ozljedama i preminuo", rekao je dr. Krulj.

Očevici kažu da se dječak počeo tresti, susjedi koji su užasnuto to gledali i prvi su dotrčali pomoći.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Što čeka dječaka kojeg je udarila struja na pruzi? Na respiratoru je i u induciranoj komi'

"Nismo imali struje i samo sam vidio da se nešto smračilo i da je nevrijeme prošlo. Izašao sam na ulicu i preko puta sam vidio dječaka kako se trese. Dotrčao sam do njega i shvatio da se vjerojatno trese od struje, odnosno ili ga je udarila struja ili grom. Nisam znao kako mu prići, a već su dotrčali drugi susjedi i jedan ga je samo gurnuo i on se prestao tresti. Odmah smo mu opipali puls i shvatili da ne diše. Pokušali smo ga reanimirati, nismo stali s reanimacijom do dolaska Hitne pomoći, čiji su ga liječnici nastavili reanimirati najmanje pola sata, ako ne i duže. Stvarno su se borili za to dijete, ali nažalost, nije mu bilo spasa", rekao je utučeni susjed.