Najmanje 11 ljudi izgubilo je život na sjeveru Indije u nedjelju, kada ih je pogodila munja dok su pozirali za selfije uslijed grmljavinske oluje, javlja Bild.

Indijska policija kazala je da je svekupno 58 ljudi izgubilo život zbog udara groma.

Horrific video of lightning at #Jaipur

At least 16 killed in lightning at Jaipur’s #Amber last evening. More than 35 people were at the fort’s watchtower to enjoy themselves during rain. This video is from a nearby rooftop.#AmberAlert #Lightningpic.twitter.com/9JPTxuYKcL