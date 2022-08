Amira Vujačić, njezin suprug, dvoje unučadi i svekrva spletom sretnih okolnosti izbjegli su u petak krvavi pohod svog susjeda Vuka Borilovića na Cetinju. "U naselju Medovini više nema pola mojih dobrih susjeda koji su stradali. Potpuno ljudi nevini. Čovjek je išao od kuće do kuće, tko god se našao u kući, on je ubijao - ljude u foteljama, u krevetima. Staro i mlado.

To je trajalo oko sat vremena. Došao je čak i na naše stepenice da uđe u našu kuću. Međutim, policajac je bio na našoj terasi, jer se s naše terase najbolje vidjela njegova kuća. I policajac je spasio da ne uđe u našu kuću da i nas… Tu su mi bila i dva unuka i svekrva, stara žena, i moj suprug. I uspio nas je policajac obraniti. Ja sam danas ovdje, a i moja unučad i sva moja obitelj", priča Amira za Prvu TV jezive detalje krvavog pohoda ubojice iz Cetinje koji je u petak ubio desetero ljudi, a ranio njih šest prije nego što su ga policija, i jedan od susjeda, uspjeli raniti, a zatim i ubiti.

'Bio je fin momak'

To što se u petak popodne događalo u Medovini ne može se, kako je rekala, opisati. "To je predugo trajalo. To je trajalo sat vremena. Kako tko dolazi do svojih, samo čujete jauk, lelek. On viče, on galami, on puca, on udara kundakom u vrata, lomi stakla. Od ovoga ćemo se svi mi Cetinjani, a pogotovo mi stanovnici naselja Medovina, teško ili nikako oporaviti", kaže Amira.

Za ubojicu, Vuka Borilovića, kaže da je bio "fin momak". "To se od njega nikad nije moglo očekivati. On je kuća, možda dvije, od mene. On je godište moga sina, igrali su se kao djeca. Iz jedne vrlo fine obitelji je. Što je bilo okidač za takvo ponašanje to znaju oni u kući – njegova majka, žena, njegovi najbliži. Učinjeno je što je učinjeno, a da li se možda moglo ranije reeagirati, ja mislim da je", kaže.

Dok je Borilović sijao smrt po susjedstvu, ona se s unucima zaključala u toalet, a suprug je bio na teresi s policijom.