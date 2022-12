Ovo je rat u kojem ukrajinski očevi i sinovi služe na istim linijama bojišnice. A tako je bilo 22-godišnjem Eugeneu Gromadckiju - barem na samom početku. Prvog dana invazije, stajao je rame uz rame sa svojim ocem Olegom na periferiji Harkova, dok su kolona za kolonom ruskih ljudi i oklopnih vozila pokušavali zauzeti njihov grad.

U tim ključnim prvim satima zapovijedao je jedinicom koja je, nadjačana i brojčano i opremom, napadala i uništavala kolone ruskih vozila i zarobljavala zarobljenike. Za to je Eugene zaslužio najveću vojnu čast u zemlji. Njegov otac imao je drugačiju sudbinu.

Eugene je bio u središtu borbi gotovo cijeli rat. Počeo je kao poručnik u Nacionalnoj gardi, a sada je stariji poručnik u 92. mehaniziranoj brigadi vojske, koja nosi ime po Ivanu Sirku, kozačkom vojskovođi iz 17. stoljeća. Izvidnički vod kojim zapovijeda Eugene sebe opisuje kao Sirkovljeve "Rowdy Boys" - njihov moto je "Osveta za sve". “Oni su moja obitelj”, kaže BBC-evom reporteru Quentinu Sommervillu.

Na vjetrometini hladnoće i ruskih pušaka

Prosinačko je jutro u Kupjansku, nekih 120 km jugoistočno od Harkiva, a temperatura je -7 stupnjeva Celzijevig, čak i prije nego što vas udari zavijajući vjetar i nađe put do svakog centimetra široke odjeće ili otkrivene kože. Uglavnom je otvoreni teren - nema zaklona od vjetra, a ni od Rusa koji su mjestimice u dometu puške. Drvoredi, koji su ljeti služili kao kamuflaža, sada su oštri i goli. Nema se gdje sakriti.

Ali Eugene blista od vitalnosti. Objašnjava da su prvi dani rata bili frustrirajući. Ukrajinske snage su vratile selo ili dva, ali nije bilo zamaha. Bili su u obrani i nedovoljno pripremljeni, a onda je nastupio ljetni zastoj. Ali u rujnu je započela koordinirana protuofenziva, koja je počela od Balaklije i išla sve do Kupjanska.

Sve veće vojno samopouzdanje Ukrajine i Eugeneovo su nerazdvojni. "Prvi put sam ga sreo početkom ožujka. Nedavno je diplomirao na sveučilištu i bio je pun hrabrosti, ali svjež za sukobe i u defenzivi. Ono što mi tada nije rekao je kako su on i njegovi drugovi pod njegovim zapovjedništvom zarobili ruske zarobljenike. Njegova hrabrost bila je stvar za pamćenje, a kasnije mu je dodijeljena najveća vojna čast u zemlji, Heroj Ukrajine s redom zlatne zvijezde.", piše BBC-ev reporter.

'Smrt voli hrabre, a hrabrost treba koristiti pametno'

Eugene iza sebe ima nebrojene misije, i poput krajolika oko njega, nosi lekcije sukoba s ožiljcima. "Rat otvrdnjava srce, a smrt mu je pratilac. Eugene je izgubio mnogo njemu bliskih ljudi, pa ga pitam, s obzirom na visoku stopu žrtava - Ukrajina kaže da je do sada u ratu ubijeno 13.000 njenih vojnika - boji li se smrti?", dodaje novinar.

"Smrt je jedan od [ratnih] problema. Smrt voli hrabre. A hrabrost se mora koristiti pametno. Ne treba se bojati smrti", kaže on. Ali on se na trenutak premišlja i nastavlja: "Tko se ne boji, već je mrtav... Ja ne razmišljam o smrtnosti, mislim samo o životu, o životu svojih suboraca i o životu moje jedinice."

Vozimo se u jednom od oklopnih transportera njegovog voda (APC). Buka je zaglušujuća, čak i prije nego što njegov top od 30 mm otvori vatru na neke gospodarske objekte za koje sumnjaju da se skrivaju Rusi. Kondenzacija kaplje s metalnog krova, dva prigušena svjetla emitiraju blijedozeleni sjaj, a osam, čvrstih kotača vozila klizi i klizi kroz blato, njišući nas s jedne strane na drugu. "Osjećam se kao da sam u podmornici", opisuje Quentin Sommerville

Vraćali su svoj teritorij, oslobađali vlastite domove

Kroz buku, Eugene objašnjava zašto je rujanska operacija bila ključna: "Dečkima je bilo jako važno da smo uspjeli izvesti protuofenzivu. Svi su bili vrlo motivirani, vraćali su svoj teritorij, vraćali domove svojih vlastite obitelji. Bilo je stvarno potrebno." Kao da želi naglasiti ovu poantu, na prednjem sjedalu transportera je Saša. U vod je došao tek nedavno, nakon što je njegovo selo oslobođeno od Rusa.

Crno-bijeli zaslon za ciljanje nudi jedini pogled na cestu ispred. To je močvara - malo je prepreka tako vražjih ili raznolikih kao što je ukrajinsko blato. U jednom trenutku to je duboka, bezvezna juha, u sljedećem gusta pasta koja zaustavlja strojeve i lijepi se za čizme . Prolazimo pored jednog vojnika koji batom izbija smrznute komade sa svog nasukanog kamiona.

Nije stoga ni čudo da je u ovakvim uvjetima, i uz jak otpor neprijateljskih snaga, protuofenziva ovdje zapela. A i mi - oklopni transporter ne može dalje. Ne isplati se biti zarobljen ovdje na otvorenom, pa se okrećemo. Nekoliko dana kasnije još jedno ukrajinsko vozilo zapelo bi na istom mjestu. Napao je ruski helikopter, uzrokujući značajne žrtve.

Unutar oklopnog transportera, unatoč buci, Eugene pada u dubok san. Prethodne noći imao je samo dva sata odmora i čvrsto spava sve dok se vozilo ne vrati u bazu i dok se teška čelična kvaka uz njegovo uho ne otvori. Jedinica, nagurana je u nekoliko soba u napuštenoj kući. Ogroman lonac napunjen krumpirom i svinjetinom sjedi na vrhu peći na drva. Eugene jede stojeći.

'Bit će teško, ali snaći ćemo se - naša vojska raste'

Protuofenziva je uzela danak u ukrajinskoj opremi i ljudstvu duž ove fronte. Pred nama je teška zima. Ali Eugene je, kao i uvijek, optimističan. “Mislim da će biti jako teško, ali snaći ćemo se”, kaže. "Naše rezerve vojnika rastu, one koje su se obučavale u inozemstvu. To će biti dodatna rezerva, dodatne snage koje će nam pomoći u daljnjim ofenzivama. Za sada ima poteškoća pogotovo s vremenskim prilikama. Ali to nas ne zaustavlja jer vraćamo svoju zemlju korak po korak, dio po dio."

Ukrajinska obrana u startu je odavala dojam improvizicije i nesigurnusti. Zemlja je bila nedovoljno pripremljena. Prije invazije predsjednik Zelenskij odbacio je priče o ratu, rekavši da zemlja treba ostati mirna, da će slaviti Uskrs u travnju, a u svibnju će zemlja biti okupirana suncem, praznicima i roštiljima, a ne ratom.

Tjedan dana nakon početka rata Harkov je još uvijek bio na prekretnci. Na ranžirnoj točki na istočnom rubu grada stigli su autobusi puni pojačanja, a zatim brzo ponovno nestali, gurnuti naprijed kako bi zaustavili Ruse koji su se još pokušavali probiti se u grad. Bilo je ledeno hladno, ali zrak je bio naelektriziran s očajničkom, užurbanom energijom. Ali poručnik je bio hladne glave, "Zovite me Eugene", rekao mi je, na engleskom, sa smiješkom, opisuje Sommerville vrijeme kada je prvi put upoznao mladog heroja.

'Vidio sam mladog čovjeka, premladog da zapovjeda'

Vidio sam vrlo mladog čovjeka - zasigurno premladog da bi zapovijedao - koji se poput svoje zemlje borio samo s onim što je našap. Nije imao zimsku uniformu i čizme, nego je nosio tenisice. "Mogu se brzo kretati u ovim", našalio se.

Uskočili smo u jedno od nekoliko oklopnih vozila u okolici i krenuli prema naprijed, krznena ruska vojna kapa, od zarobljenog vojnika, ljuljala se sa stropa dok smo se sudarali po izrovanim, snijegom prekrivenim cestama.

Snjegovi su se otopili, proljeće je postalo ljeto, a Ukrajina se održala. Eugene i ja ostali smo u kontaktu, a on bi slao snimke njega i njegovih ljudi u borbi. Na jednom se široko smiješi dok se vozi na tenku. Ponovno smo se sreli krajem travnja jednog toplog poslijepodneva u Harkivu. Za njega nije bilo praznika ni roštilja.

I dalje se borio, iako sada daleko izvan granica grada. Uniforma mu je bila prljava i ostao je samo kratko prije nego što se vratio na front. Bio je dobre volje, cerio se kao i uvijek. I unatoč teškoćama bitke, očito je bio u svom elementu. I dalje je vjerovao da Ukrajina može pobijediti. Do tada su ruske vojne neadekvatnosti bile razotkrivene i zapadna vojna pomoć počela je činiti razliku, iako se još uvijek nije dogodio veliki napad protiv invazijskih ruskih snaga. Bilo je pitanja hoće li ikada.

Ni teško ranjavanje nije ga spriječilo da se vrati na front

Eugenu Gromackiju ne treba podsjetnik koliko ga je koštala ruska agresija - tu je svaki put kad se pogleda u ogledalo. Na lijevoj strani njegova lica duboko crveni ožiljak još uvijek zacjeljuje.

Izgubili smo kontakt u svibnju. Nije neuobičajeno da vojnici odu ispod radara, ali prošlo je 10 dana, a on je i dalje bio izvan dohvata. Na kraju se opet pojavio i poslao selfie kao objašnjenje. Bio je u bolnici, lice mu je bilo natečeno i jedva ga je bilo moguće prepoznati. Činilo se kao da se pokušava nasmiješiti, ali ne može, pa umjesto toga prkosno pokazuje rukom.

Na fronti u Kupjansku rekao mi je što se dogodilo. “Ja i moj suborac bili smo na borbenom zadatku”, objašnjava. "Našli smo se pod vatrom i granata je eksplodirala u mojoj blizini, a šrapnel mi je pogodio lice, blizu moje usne i izgleda izašao na mojoj sljepoočnici. [U bolnici] je izvršena operacija, ponovno sam bio sastavljen, nisu morali koristiti metalne ploče." Odjavio se iz bolnice nakon samo 10 dana i vratio se na front sa slomljenom čeljusti. “Nije bilo lijepo”, kaže i široko se osmjehne.

Prvi dan izgubio oca

Ali Eugene je prvog dana rata pretrpio još veću ranu. U ranim jutarnjim satima 24. veljače zapovijedao je malom postrojbom Nacionalne garde u selu Pjatikatkij, kada mu se pridružio njegov otac Oleg.

Oleg je spavao u obiteljskom stanu na rubu Harkova kada ga je probudila supruga Natalija, koja je rekla da u blizini čuje ruske rakete Grad.. Bivša vojna časnica obučila je stotine mladih novaka, tako da je jako dobro poznavala topništvo.

Dužnost i služenje domovini teče kroz vene i povijest obitelji - sedam generacija služilo je u ukrajinskoj i sovjetskoj vojsci. Ukrajina je bila napadnuta, a Oleg, vojni veteran koji je umirovljen u činu pukovnika, odazvat će se pozivu. Objavio je poruku na Facebooku, okupivši prijatelje i bivše vojnike da prikupe oružje i opremu za obranu grada, te se pridružio sinu.

Neke ruske snage već su uspjele ući u Harkov, ali su odbačene. Borbe su bile žestoke - Oleg je upravljao mitraljezom, dok je njegov sin pružao potporu automatskim bacačem granata. Nisu imali više oružja i morali su se povući. Oleg je ostao skupljati oružje, i planirao je pregrupirati dalje u pozadini. Ali dok je napuštao svoj položaj, Olegov auto je zahvaćen raketnim napadom. Umro je na mjestu.

Morala ga prepoznati po obilježjima na tijelu

Natalia se skrivala na stanici gradskog metroa kada su joj rekli da joj je muž umro. U pauzama granatiranja uputila se na područje gdje joj je rečeno da je Oleg ubijen. Otkrila je njegovo tijelo na periferiji grada.

"Pokupila sam muža i odvela ga u mrtvačnicu. Bili smo samo ja i on. Tamo sam se pozdravila. Detaljno sam pregledala tijelo kako bih bila sigurna da je to on."

Eugene je bio usred bitke kada je saznao za očevu smrt. Kasnije će se vratiti kući i sam pokopati Olega. Ali na trenutak je ostavio tugu po strani i preuzeo vodstvo nad drugom borbenom postrojbom od 20 ljudi. Odsječeni od svog zapovjedništva, uništili su više ruskih vozila, ubijajući i zarobljavajući neprijateljske vojnike.

"Do danas mi pišu [moga oca] prijatelji i suborci koji su služili s njim", kaže mi Eugene. "Oni kažu: 'Ponosni smo što smo služili s vašim ocem jer je bio čovjek od časti i kako je rekao, tako je i učinio.' Uvijek je održao časničku riječ.”

Jedan od malobrojnih koji je dobio najviše odlikovanje

Dana 24. rujna, na ceremoniji u Kijevu, predsjednik Zelenski je Eugenea proglasio herojem Ukrajine, dodijelivši mu najviši vojni orden zemlje za hrabrost u ranoj obrani Harkova. Očev blizak prijatelj, general Valerij Zalužnyi, vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine, gledao je dok je primao medalje.

Eugene je bio toliko nervozan da je zaboravio vlastito ime. U ovoj zemlji od 44 milijuna ljudi samo ih je 652 primilo medalju otkako je ta čast ustanovljena 1998. godine.

Eugeneove medalje sada stoje u kovčegu u obiteljskom stanu. Ubrzo nakon što je Oleg umro, Natalija je napustila Harkov dok su se ruski napadi intenzivirali. Vratila se početkom ljeta, ali dragocjeni predmeti ostaju zapakirani, spremni da ponovno ode ako bude potrebno.

Natalijina kuhinja puna je božićnih ukrasa iz kućne radinosti, a pod nogama joj je 11-godišnja pekinezerica Bušinka. Mrak je - nema struje, nema vode ni svjetla, zbog raketnih napada Rusije koji su u tijeku. Govori mi koliko joj nedostaje Oleg. "Bio je patriot. On je pravi patriot naše zemlje. Ukrajinac. Zabavan, druželjubiv, ljudi su ga jako voljeli", kaže ona. Par je trebao proslaviti 25. godišnjicu braka kada je on ubijen.

'Recite mu da ga čekam, da ga uvijek čekam - do pobjede'

Pitam Nataliju je li ikada zamišljala da će se morati toliko žrtvovati. "Dala sam svog muža, moj sin je tamo. A svoju sam mladost posvetila i Ukrajini - svojoj zemlji." Kuha čaj i služi domaće kolačiće te govori da bih trebao opet doći.

"Kada ste zadnji put vidjeli Eugenea", pitam. Ona gleda prema vratima, prisjećajući se - možda očekujući. “Prije mjesec dana”, odgovara ona, “dvije minute na vratima”, i počinje plakati. Sljedećeg dana putujem natrag na frontu, pa pitam Nataliju mogu li nešto odnijeti njenom sinu - makar i samo poruku. Ona obriše suzu i kaže: "Sine moj, moraš znati da te uvijek čekam. Uvijek. Po svakom vremenu, u bilo koje doba, danju i noću." Zastaje, a zatim inzistira da će pričekati, "do pobjede, samo pobjeda".

