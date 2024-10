Potop u Francuskoj, stižu snimke kaosa: Auti i kuće pod vodom, ljudi evakuirani

Jaka kiša izazvala je poplave u južnoj Francuskoj. Brojne ceste su zatvorene, željeznički promet je u prekidu. U nekim dijelovim krenula je evakuacija. Francuska nacionalna meteorološka služba Météo France stavila je četiri okruga u jugoistočnoj Francuskoj pod crveno upozorenje zbog jakih kiša i poplava. Olujno vrijeme zahvatio je veći dio juga Francuske. Neke četvrti su evakuirane.

Škole u okrugu Alpes-Maritimes, dječji vrtići, osnovne i srednje škole ,te fakulteti su zatvoreni. Parkovi i neka druga javna mjesta zatvoreni su u glavnom gradu okruga Nici, a beskućnicima je pruženo privremeno utočište. Tijekom današnjeg nevremena, osobito na zapadu, u okrugu može pasti i do 100 mm kiše. Tlo u okrugu već je zasićeno od prošlotjednih oluja, što dovodi do opasnosti od poplava. Nevrijeme dolazi tjedan dana nakon što je oluja Kirk zahvatila Francusku.

U međuvremenu, 20 drugih južnih okruga stavljeno je na narančasto stanje pripravnosti.

Savjetuje su da ljudi "ostanu gdje jesu večeras ako mogu". U pojedinim dijelovima počele su evakuacije.

Željeznički promet također je zaustavljen na nekoliko linija sjeverno i sjeveroistočno od Toulousea zbog "jakih vjetrova, kiše i oluja", prema SNCF Occitanie.

Kako bi se osigurala sigurnost putnika i osoblja, bit će potpuno obustavljen promet na rutama Toulouse-Rodez, Toulouse-Mazamet, Rodez-Brive, Montauban-Cahors-Brive, Figeac-Aurillac tijekom cijelog dana.

Gradske vlasti koristit će lokalne medije i društvene mreže za izdavanje redovitih savjeta, informacija o zatvaranju cesta i škola, kao i novosti o sigurnosti. Oni također mogu navesti krizne centre, ako je potrebno. "Ako je u vašem okrugu na snazi crvena uzbuna, trebali biste pažljivo pratiti lokalne medije kao što su lokalne radio postaje ili društvene mreže, slijediti njihove upute ako se izda naredba za evakuaciju", kažu vlasti.

Météo France upozorio je da bi se intenzivne kiše, osobito u okruzima Gard, Lozère, Ardèche, Loire i Haute-Loire, mogle nastaviti do kraja dana u četvrtak, pri čemu se očekuje 70 do 100 mm kiše, a lokalno i do 130 mm.