Teresa Weiler (65) posvojena je kao beba te je imala sretno djetinjstvo, no nije puno znala o svojoj biološkoj obitelji. Tek je u dvadesetim godinama otkrila šokantnu istinu - da su njezini biološki roditelji zapravo brat i sestra, a da je ona plod incesta.

Posvojena je 1961. s dvije i pol godine, a živjela je u obitelji s dvoje braće i sestrom. "Znali smo samo da moja biološka majka nije bila udana i da je za mene pisalo da sam djevojčica iznadprosječne inteligencije", ispričala je za The Sun.

Theresu nije zanimala njezina biološka obitelj sve dok nije u ruke primila svog tek rođenog nećaka s 24 godine. Svi su se oko nje počeli prisjećati svojih prvih koraka i riječi, a ona je shvatila da nitko ništa ne zna o njezinim najmlađim danima. Tada je osjetila potrebu da sazna više o svojoj biološkoj obitelji.

Počela je potajno istraživati svoje podrijetlo, krijući to od svojih posvojitelja kako ih ne bi povrijedila. Od socijalne službe je tražila evidenciju o posvajanju, a sedam mjeseci kasnije sjedila je u njihovom uredu s dosjeom koji je otkrivao detalje o njezinoj obitelj.

Dok joj je srce lupalo kao ludo, pročitala je ime svoje biološke majke i saznala da ju je rodila sa 16 godina, a njezin je otac tada imao tek 14 godina. Zatim je pročitala riječi koje su joj zauvijek promijenile život - biološki otac bio je ujedno i brat njezine majke. U prijevodu, Theresa je bila plod incesta.

"Sjedila sam tamo u šoku misleći 'ovo nije moguće'. Ali pisalo je, crno na bijelo. Pomislila sam da me vjerojatno zbog toga nitko nije želio. Da su moji posvojitelji znali kako sam začeta, vjerojatno me nikad ne bi posvojili", ispričala je 65-godišnjakinja.

Zaklela se da nikome nikada neće otkriti ovu istinu, a u tom trenutku su nestale i njezine želje da sama jednoga dana postane majke.

"Kako bih ikada ovakvu sramotu mogla prenijeti na moju djecu ili uopće riskirati da oni naslijede neku strašnu bolest". pitala se. Nekoliko trenutaka, koliko joj je bilo potrebno da pročita svu papirologiju o posvajanju, odnosno otkrije istinu svog podrijetla, bilo je dovoljno da joj unište snove o majčinstvu.

S vremenom je rastao njezin prijezir prema biološkoj majci te je odlučila potražiti odgovore. Od socijalne službe je tražila da ju upozna.

"Kad je otvorila vrata svog stana, bila sam šokirana što sam prvi put u životu vidjela nekoga tko mi sliči. Zatim sam u dnevnom boravku vidjela muškarca i odmah sam znala da je to njezin brat, odnosno moj otac" prisjetila se. U tom trenutku ju je obuzeo bijes i zasula ih je pitanjima. Nakon svih tih godina, željela je znati kako su to mogli učiniti i jesu li znali kakve će to posljedice imati za njezinu budućnost.

Biološka majka joj je predložila da zapiše sa pitanja i da bi se onda mogle opet vidjeti. No, Theresa nikad nije dobila priliku za taj drugi susret jer je njezina biološka majka nestala tri tjedna nakon toga.

"Osjećaj odbačenosti je bio ogroman. Moji me roditelji nisu htjeli dok sam bila dijete, a sad su me pet napustili kad sam odrasla. Sramila sam se i osjećala bezvrijedno, a bilo je još toliko neodgovorenih pitanja", ispričala je.

Čuvala je tajnu svoje biološke obitelji punih 15 godina. Jednog je dana ipak odlučila da više ne može šutjeti te je, kad je napunila 41 godinu, sve otkrila prijatelju.

"Riječi su same izlazile. Ispričala sam mu kako sam došla na ovaj svijet, zašto se nisam ostvarila kao majka i rekla da se bojim kako će me drugi gledati ako saznaju istinu. Tresla sam se i pogledala njegov izraz lica. Bila sam uvjerena da će me gledati s gađenjem, ali uvjeravao me kako nitko neće drugačije misliti o meni. Bio je divan i suosjećajan", ispričala je, nakon čega je počela osjećati veliko olakšanje.

Tek je nekoliko godina nakon toga skupila hrabrosti i ispričala sve braći i sestrama, a posvojiteljima je otkrila istinu malo prije nego što je napunila 50.

"Srce im se slomilo zato što sam tako dugo sama nosila taj teret. Njihova je ljubav prema meni ostala bezuvjetna", dodala je.

Zahvalna je što im je rekla istinu i što je imala priliku osjetiti njihovu ljubav koja je godinama samo rasla. S druge strane uvijek će nositi žal što nikada nije postala majka, no obožava svoje nećake i nećakinje. Godinama se sramila zbog svog podrijetla, no s 65 godina na leđima, sada se napokon osjeća kao snažna žena koja zaslužuje biti voljena.

