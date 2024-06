Letovi zrakoplova Lufthansa Grupe uključivat će dodatnu naknadu od sljedeće godine, objavio je Politico. Riječ je o iznosu do najviše 72 eura po karti koji bi trebao pokriti troškove koji proizlaze iz propisa EU-a o zaštiti okoliša, ali i UN-ovu shemu smanjenja emisija.

"Grupa neće moći sama snositi sve veće dodatne troškove koji proizlaze iz regulatornih zahtjeva u nadolazećim godinama", rekla je Lufthansa u priopćenju za javnost.

Nadoplata se primjenjuje za karte rezervirane od 26. lipnja s polaskom iz europskih zemalja. Točan iznos između 1 i 72 eura ovisi o udaljenosti.

Lufthansa, koja uključuje Eurowings, Swiss, Austrian i Brussels Airlines, dugo se žalila na dodatne troškove koje europskim zrakoplovnim prijevoznicima nameću propisi EU-a i nacionalni porezi.

"Let Lufthanse iz Madrida s presjedanjem u Frankfurtu do Šangaja i natrag koštat će oko 220 eura više 2035. godine", rekla je Lufthansa Grupa nedavno, uspoređujući to s povećanjem od oko 40 eura za isto putovanje prijevoznikom koji nije iz EU-a preko Istanbula.

