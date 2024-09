Poljski Fritzl pet godina držao ženu zatočenu u štali. Silovao je i zlostavljao

Popis zlostavljanja koje je Mateusz J. iz poljskog sela Gaiki počinio nad danas tridesetogodišnjakinjom dugačak je i šokantan. Više od pet godina poljski radnik držao je ženu koju je upoznao preko internetskog portala za upoznavanje 2019. zatočenu u prostoriji od devet kvadrata u kojoj nije bilo ni vode ni struje. Mateusz je čak zazidao mali prozor.

Djevojka očito nikome nije nedostajala jer nitko nije prijavio njezin nestanak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iza čeličnih vrata s masivnom bravom muškarac se godinama seksualno iživljavao na mladoj ženi. Izgladnjivao ju je, tukao šakama i raznim predmetima, verbalno ponižavao i više puta silovao na najbrutalnije načine.

Nekoliko je puta zadobila prijelome kostiju i završila u bolnici - no iz straha nije htjela otkriti što joj se događa. Čak ni kad je rodila bebu i dala je na posvajanje nije otkrila ništa o svojim mukama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nisam mogla liječnicima reći istinu, bojala sam se, a on mi je zaprijetio da će biti još gore ako se požalim", prenio je "Bild" ženine izjave za jedan poljski medij. Tek zadnji puta kad ju je teško ozlijedio, skupila je hrabrost i povjerila se liječnicima. Policija je istog dana uhitila Mateusza J. Sada je u pritvoru i prijeti mu do 25 godina zatvora. Poljak negira optužbe, a prijeti mu do 25 godina zatvora zbog optužbi za mentalno, fizičko i seksualno zlostavljanje.

Njegovi roditelji, koji žive u neposrednoj blizini nekadašnje štale u kojoj je počinitelj zatočio ženu, tvrde da nisu ništa čuli. ispričali su da je "dobar dečko". Međutim, mještani su rekli kako ga je bilo bolje izbjegavati. Koliko je zapravo brutalan i nemilosrdan, postalo je jasno tek sada.

POGLEDAJTE VIDEO: Uhićen 'hrvatski Fritzl'

Tekst se nastavlja ispod oglasa