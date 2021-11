Tisuće ljudi okupile su se u subotu u gradovima širom Poljske kako bi prosvjedovali protiv strogih pravila o prekidu trudnoće, nakon što je smrt trudnice ponovno otvorila javnu debatu u tom pitanju.

Presuda poljskog ustavnog suda da abortus na temelju deformacije ploda nije u skladu s ustavom stupila je na snagu u siječnju, nakon čega je došlo do gotovo potpune zabrane pobačaja i velikih prosvjeda.

Liječnici odbili okončati trudnoću dok je fetus imao otkucaje

Ljudi koji su nosili svijeće i transparente na kojima je stajalo 'Nijedna više' i 'Indiferentnost je suučesništvo' hodali su kroz desetak gradova u subotu, priopćili su organizatori, uključivo Pszczynu na jugu Poljske gdje je preminula žena živjela.

Aktivisti kažu da je smrt 30-ogodišnje Izabele u 22. tjednu trudnoće upravo rezultat te presude. Obitelj kaže da je trudnica umrla od septičkog šoka.

Izabela je u rujnu došla u bolnicu u Pszczyni nakon što joj je puknuo vodenjak, ispričala je obitelj. I raniji ultrazvuk pokazivao je više malformacija fetusa. Međutim, liječnici su odbili okončati trudnoću dok je fetus imao otkucaje srca.

Kada se pokazalo da su njegovi otkucaji stali, liječnici su odlučili Izabeli napraviti carski rez. Odvjetnica obitelji, Jolanta Budzowska, kazala je da je Izabelino srce stalo na putu u operacijsku dvoranu i da je umrla bez obzira na pokušaje reanimacije.

'I njeno je srce kucalo'

"I njeno je srce kucalo", jedan je od slogana na transparentima. "...zakon protiv abortusa u Poljskoj ubija Poljakinje. To je okrutno, to je zastrašujuće", kazala je jedna žena na prosvjedu u Pszczyni. "To je nehumano i nadam se da će ova situacija na neki način doprinijeti tome da Poljakinje više ne moraju umirati".

Vlada je priopćila da nije odluka suda kriva za smrt mlade žene već liječnička pogreška.

Ministar zdravstva Adam Niedzielski obećao je izdati smjernice kako bi se na najjasniji mogući način utvrdilo kada je pobačaj legalan.