Bivši policajac u Minneapolisu Derek Chauvin osuđen je na 22 i pol godine zatvora zbog ubojstva Georgea Floyda 2020. godine, javlja CNN.

Tužitelji su tražili za Chauvina 30 godina zatvora, dok je obrana tražila uvjetnu kaznu argumentirajući da se ubojstvo Floyda može opisati kao "pogreška učinjena u dobroj vjeri".

Porota je još u travnju, nakon suđenja koje je smatrano prijelomnim trenutkom u povijesti američke policije, Chauvina proglasila krivim po svim točkama optužnice.

Policajac nema ranijih kaznenih djela

Chauvinu je tehnički prijetilo do 40 godina zatvora za ubojstvo drugog stupnja, do 25 godina za ubojstvo trećeg stupnja i do 10 godina za ubojstvo.

Međutim, Chauvin nema ranijih kaznenih djela. Državne smjernice kažu da je za takvu osobu pretpostavljena kazna za ubojstvo drugog i trećeg stupnja 12 i pol godina. Sudac je dobio diskrecijsko pravo da izrekne kaznu između 10 godina i osam mjeseci i 15 godina za svaki.

Ubojstvo drugog stupnja predviđa pretpostavljenu kaznu od četiri godine za nekoga tko nema evidenciju, prema smjernicama. Diskrecija suca kretala se u rasponu od tri godine i pet mjeseci do četiri godine i osam mjeseci.

Floydova sestra: 'Pred nama je dug put...'

Prije izricanja presude, Chauvin se obratio obitelji Floyd i izrazio im sućut.

Nakon što je Chauvinu izrečena presuda, sestra Georgea Floyda i osnivačica zaklade George Floyd Memorial, Bridgett Floyd izjavila je kako "izrečena kazna pokazuje da se pitanja policijske brutalnosti konačno shvaćaju ozbiljno". "Međutim, pred nama je dug put i mnogo promjena koje treba uvesti prije nego što se 'crni' i 'smeđi' ljudi napokon osjećaju kao da ih policija i policija u ovoj zemlji tretiraju pošteno i humano", izjavila je Bridgett.

Video bijelog policajca Chauvina, koji kleči na vratu 46-godišnjeg crnca Georgea Floyda više od devet minuta, izazvao je bijes širom svijeta te je pokrenut najveći prosvjedni pokret u SAD-u u posljednjim desetljećima.

Okrutno postupanje policajca

Sudac Peter Cahill je prošloga mjeseca ustanovio da su tužitelji pokazali da postoje četiri dodatna faktora koja omogućavaju veću zatvorsku kaznu za Floyda.

Sudac je ocijenio da je Chauvin iskoristio svoju poziciju povjerenja i autoriteta, da se odnosio prema Floydu okrutno, da je počinio zločin kao dio skupine s tri druga policajca te da je ubio Floyda pred djecom.

Chauvin je sudjelovao u uhićenju Floyda zbog sumnje da je Floyd koristio lažnu novčanicu od 20 dolara.

Tri preostala policajca uključena u Floydovo uhićenje su, poput Chauvina, otpuštena dan poslije. Njima će se suditi iduće godine zbog pomaganja i podržavanja Floydovog ubojstva.