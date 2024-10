Novi detalji u slučaju Danke Ilić: Obitelj osumnjičenog nakon nestanka naručila dva groba

Pojavio se novi detalj u istrazi ubojstva djevojčice Danke Ilić (2). Tri dana prije nego što je umro Dalibor Dragijević, brat jednog osumnjičenika, na zlotskom groblju iskopana su dva groba.

Kako javlja Telegraf.rs, iskapanje su u travnju naručili otac Radoslav Dragijević (73) i njegova supruga Sveltana Dragijević (69), koja je preminula 40 dana poslije sina. Te informacije je na svjedočenju ispričao svjedok Saša Z., poslovođa u firmi "Vodovod" u kojoj je radio Dalibor Dragijević.

Svjedok je naveo da poznaje osumnjičenike Dejana Dragijevia i Srđana Jankovića te da je poznavao Dalibora Dragijevića. Također je kazao da je ranije razgovarao s Radetom, kako svi zovu Radoslava Dragijevića i njegovom suprugom. Pitali su ga može li im iskopati grob za dvoje na zlotskom groblju. Svjedok je potvrdio da je pristao iskopati grob, te da je sam vozio traktor sa zemljom do groblja. Njega, Dalibora Dragijevića, i još jednog radnika na rovokopaču, na groblju je dočekao Radoslav Dragijević. "Tog dana Radoslav je bio najnormalniji. Oko 19 sati bili smo u kući Dragijevića, tamo su bili Radoslav, Svetlana i Dalibor. Nitko nije komentirao nestanak djeteta, a nisam ni ja", prisjeća se svjedok.

Otišao bez pozdrava

"Sutradan, 4. travnja ponovno sam otišao u kuću Dragijevića. Prije toga, svratio sam u ambulantu u Zlotu. Dalibor me zvao i rekao da Svetlana neće preživjeti ako sazna da je Dejan uhićen. Liječnik mu je rekao da pozove Hitnu pomoć", nastavlja pričati svjedok. Idućeg dana, Daliboru Dragijeviću dao je slobodan dan. Međutim, oko 7 sati pozvao ga je da dođe u njegovu kuću da se dogovore oko posla. Navodi da mu je Dalibor ispričao da je bio u policiji te da je vidio brata. "Pitam sam kako se Dejan drži. On mi je rekao 'nikako'. Zatim sam pitao kako se on drži. Nije mi odgovorio. Počele su mu teći suze. Bez ikakvog pozdrava i riječi je ustao i otišao. Tada sam ga posljednji put vidio", svjedok je završio svjedočenje.

Podsjetimo, Dalibor Dragijević preminuo je 7. travnja u pritvoru Policijske uprave u Boru. Njegova majka Svetlana preminula je 15. svibnja. Oboje su sahranjeni na Novom zlotskom groblju. Djevojčica je nestala 23. ožujka ove godine.

