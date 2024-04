SVE OČI UPRTE U NEBO / Pogledajte spektakularne prizore! Ovako su ljudi diljem svijeta pratili pomrčinu Sunca

Milijuni ljudi okupili su se u ponedjeljak kako bi promatrali rijetku potpunu pomrčinu koja prekriva sjevernoamerički kontinent, od Meksika do Kanade preko Sjedinjenih Država, kada je taj spektakularni nebeski događaj dan privremeno pretvorio u mrak. U gradovima redom povici zadivljene gomile pratili su NASA-in video prijenos uživo, emitiran s više lokacija duž putanje pomrčine. Samo u SAD-u više od 30 milijuna ljudi živi na području gdje je predviđena pomrčina, koja bi trebala trajati samo nekoliko minuta, navodi američka svemirska agencija. Pripreme za ovaj fenomen na nebu traju već danima, a spektakularni prizori trajat će dulje nego proteklih puta. U tom trenutku Mjesec potpuno 'zaklanja' Sunce na više od četiri minute zbog čega se nebo čini zamračeno. Pomrčina je počela iznad Cookovih otoka u Južnom Pacifiku, prolazi kroz Meksiko i SAD i završit će na istoku Kanade. Na rutu Sunčeva zamračenja stigli su turisti, entuzijasti i znanstvenici iz cijelog svijeta. Iz New Yorka, nam se javio i Hrvat koji je pomrčinu pratio nedaleko od Empire State Buildinga i snimio nebo iznad Hudson Yardsa. "Taman je oblak stigao, ali jako je tamno s obzirom na to da je tri popodne", poručio je za Danas.hr. Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku