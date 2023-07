Šestominutni promotivni video OceanGate objavljen tjednima prije katastrofe podmornice Titan obećao je, onima koji traže uzbuđenje, putovanje 'koje je Jules Verne mogao samo zamisliti', javlja Daily Mail.

Petero ljudi, uključujući izvršnog direktora tvrtke, poginulo je kada je podmornica implodirala 18. lipnja na putu do olupine Titanica - 12.500 stopa ispod Atlantskog oceana.

Video, objavljen 4. travnja, 10 tjedana prije katastrofe, jezivo spominje 'sigurnost' podmornice više puta kroz video.

"Prilika koja se pruža jednom u životu da budete posebno obučeni član posade koji sigurno roni do olupine Titanica. Pripremite se za ono što je Jules Verne mogao samo zamisliti - putovanje od 12.500 metara do morskog dna. Ovo nije uzbudljiva vožnja za turiste, to je puno više", govori narator u videu.

Reklama, ali i upozorenje

Na snimci je NASA-in astronaut dr. Scott Parazynksi, koji kaže: "Vrlo je dobro konstruiran i vrlo siguran, a tim je vrlo fokusiran na sigurnost prije svega."

Jahačica Kelly Parsons, koja također govori u videu promovirajući 'iskustvo', dodaje: "Mislim da je komunikacija stvarno ključna, znajući da nikada nisu izgubili komunikaciju."

Isječak također prikazuje izvršnog direktora OceanGatea, Stocktona Rusha, koji je poginuo zajedno s biznismenom Hamishom Hardingom, Shahzadom Dawoodom i njegovim 19-godišnjim sinom Sulemanom te stručnjakom za Titanic Paul-Henryjem Nargeoletom, kada je podmornica implodirala.

Video prikazuje nekoliko scena ljudi u bazi kako zajedno piju alkohol i smiju se dok se obučavaju za 'rizičnu' misiju.

Stručnjak za sigurnost softvera Aaron Newman, koji je jedan od rijetkih prikazanih u videu koji naglašava njegove rizike, kaže: "Ovo nije vožnja u Disneylandu, puno je rizika uključeno i puno je izazova."

Pripovjedač također objašnjava kako se nakon svakog ronjenja radi 'opsežna sigurnosna provjera' kako bi se pripremilo za sljedeće.

Poginuli bez da su znali što se događa

Podmornica je krenula iz Newfoundlanda u nedjelju 18. lipnja ujutro, na ono što je trebalo biti dvosatno ronjenje do potonulog Titanica.

Međutim, komunikacija između podmornice i broda izgubljena je u 9.45, jedan sat i 45 minuta nakon početka spuštanja te nije uspjela ponovno izroniti u 15 sati, kako je bilo predviđeno.

Sada je poznato da je američka mornarica u tom trenutku registrirala zvuk implozije. Pet dana kasnije, krhotine podmornice pronađene su na morskom dnu, 1600 stopa od Titanica.

Oni koji su bili na brodu vjerojatno su odmah poginuli, bez ikakve ideje što se događa.