31-godišnja Beograđanka Biljana Kosjerić iznenadila se kada je čula da u bokokotorskom mjestu Dobrota mora platiti tuširanje na plaži.

"Počeli su naplaćivati tuširanje na plaži 80 centi, to smo vidjeli smo na nekoliko mjesta u Crnoj Gori, dok ležaljke koštaju na nekim plažama od 50 do 80 eura", priča Kosjerić. Blic navodi primjer srpskog turista koje je s djevojkom u Herceg Novom plaćao ležaljke od 8 do 15 eura, dok su Kosjerić rekli da su sve ležaljke rezervirane do 15. kolovoza.

Srbi se žale na visoke cijene u Crnoj Gori

No, Srbi se ove godine najviše žale na cijene u crnogorskim ljetovalištima. Tako, za desetodnevno ljetovanje u ekskluzivnim hotelima s pet zvjezdica na Crnogorskom primorju za dvije osobe treba izdvojiti u prosjeku do 3.000 do 6.000 eura.

S druge strane, privatni smještaj za jednu osobu u Budvi stoji od 12 do 20 eura, a naravno cijena varira od blizine plaže i uvjeta u samom apartmanu. Za noćenje u privatnom smještaju u Sutomoru platit ćete od 8 do 12 eura, u Dobrim vodama od 10 do 15 eura, a u Bečićima od 15 do 20 eura i više.

Srbi tvrde da su u Crnoj Gori cijene namirnica od 15 do 20 posto veće nego u Srbiji.