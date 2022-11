I dok se rusko raketiranje nastavlja, ukrajinski vojnici i dalje pokazuju neslomljiv duh što se množe vidjeti i na snimkama koje kolaju društvenim mrežama. Na jednoj plešu kao u transu, dok na drugoj šesti bataljun pozdravlja sunarodnjake uz prigodan doručak.

U međuvremenu, novost je da se Rusija vratila u sporazum o izvozu žitarica iz Ukrajine jer je shvatila da bi inicijativa funkcionirala i bez sudjelovanja Kremlja, rekao je u srijedu visoki ukrajinski dužnosnik.

'Na ovaj ili onaj način'

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak naveo je u pisanoj izjavi Reutersu da odluka Moskve pokazuje da ruske "ucjene" te "eskalacija i prijetnje" ne uspijevaju kada naiđu na odlučan odgovor.

"Na ovaj ili onaj način, Rusija se posramljena vratila 'žitnoj inicijativi' jer se pokazalo da bi žitni koridor funkcionirao i bez sudjelovanja Kremlja", rekao je Podoljak.

"To pokazuje samo jedno: Rusija je uvijek inferiorna u odnosu na one koji su jači, one koji znaju primiti udarac, one koji snažno argumentiraju svoj stav", dodao je.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u srijedu da će Rusija nastaviti sudjelovati u sporazumu o izvozu žitarica.

"Ruska Federacija smatra da se trenutačno primljena jamstva čine dostatnima i nastavlja s provedbom sporazuma", priopćilo je ministarstvo obrane.

Rusija je u subotu objavila da se povlači iz sporazuma o izvozu žitarica nakon, kako tvrdi, velikog napada dronovima na plovila u luci Sevastopolj na anektiranom poluotoku Krimu.

