U predjelu Bronxa, u New Yorku, urušio se dio stambene zgrade od šest katova, no prema prvim procjenama, na svu sreću, nitko nije ozbiljno ozlijeđen, kazali su dužnosnici. Šokirani prolaznici mogli su vidjeti unutrašnjosti stanova, kao i krevete te druge osobne stvari, piše New York Post.

Ne teren su izašli i vatrogasci koji su pretraživali ruševine zbog mogućih žrtava, kazala je povjerenica FDNY-ja Laura Kavanagh. Dva civila zadobila su lakše ozljede tijekom evakuacije, priopćila je. Vatrogasci su na mjesto događaja stigli za oko 90 sekundi pa brzo isključili struju i plin u zgradi, rekao je povjerenik za upravljanje hitnim situacijama New Yorka Zachary Iscol.

“Za divno čudo, nitko nije teže ozlijeđen u djelomičnom urušavanju zgrade na adresi 1915 Billingsley Terrace. Gledajući mjesto događaja i snimke nadzornih kamera, moglo je biti puno gore", poručila je Kavanagh u objavi na društvenim mrežama. Još uvijek nije jasno zašto se dio zgrade urušio.

Raseljeni stanovnici nalaze se u obližnjoj školi gdje će im službenici pomoći.