Nesretni čovjek u ponedjeljak navečer pokušao se ukrcati na trajekt na relaciji Pirej-Heraklion, ali nakon sukoba s osobljem trajekta pao je u more i utopio se.

Ušao na rampu dok je brod počinjao isplovljavati

Grčki portal "Prototema" objavio je šokantnu snimku na kojoj se vidi muškarac kako se pokušava ukrcati na brod dok posada trajekta Plavi horizont odvezuje užad. Stiže do ulazne rampe broda koji je započeo manevriranje za isplovljavanje, ali još nije napustio pristanište. Tu dolazi do sukoba s osobljem Plavog horizonta koje ga gura s broda. Nesretni čovjek pokušava ostati na ulaznoj rampi i popeti se na brod kako bi otputovao u Heraklion, ali ga dvojica članova posade ponovno nasilno guraju s broda. Čovjek gubi ravnotežu, pada u more i bori se s valovima. Nepoznato je je li udario u glavu ili neki drugi dio tijela prilikom pada. Nešto kasnije izvučen je mrtav dok je brod "Plavi horizont" plovio ka Heraklionu kao da se ništa nije dogodilo. Brod se zaustavio tek nakon što su putnici upozorili posadu.

Brat poginulog 36-godišnjaka još uvijek je u šoku i ne može vjerovati da mu je brat mrtav. Kupio je kartu za to sudbonosno putovanje, ali je kasnio s dolaskom u luku. "Ne bi išao bez karte. Imao je kartu i kasnio je. Koliko sam razumio, kasnio je u luci, nije ušao i nisu ga pustili da uđe na trajekt. Otišao je na odmor u Atenu. Često je putovao, godinama je išao u šetnju Atenom. Da vidi svoje prijatelje. Uvijek je imao novca za kartu. Radio je ovdje, u Agios Nikolaosu, i zato se jučer vraćao na posao", rekao je brat 36-godišnjaka.

Uhićena četiri člana posade

Četiri člana posade trajekta "Plavi horizont" uhićena su, a prema priopćenju Ministarstva pomorstva, očekuje se da će centralna lučka uprava Pireja u okviru preliminarne istrage uzeti izjave o incidentu od svjedoka i posade.

Nakon tragičnog događaja nisu poduzete planirane akcije za spašavanje osobe koja je pala u more, istaknuo je u izjavi za grčke medije Sideris Mamidis, jedan od najiskusnijih kapetana grčkog brodarstva. "Ni pod kojim uvjetima ne bacajte čovjeka u more kada uđe na brod, pa čak i da bježi od policije", rekao je iskusni kapetan Mamidis o smrti 36-godišnjaka. Ukazao je i na propuste posade nakon incidenta jer nisu pokrenuli propisane postupke za spašavanje osobe koja je pala u more.

'Gdje su prsluci? Gdje je spasilački čamac'

Mamidis također naglašava da iz humanitarnih razloga uvijek treba olakšati ulazak neopreznog i vjerojatno očajnog putnika u posljednjem trenutku, čak i ako nema kartu, jer se u tom trenutku proces izdavanja karte i dodavanja na popis putnika obavlja. "Odgovornost je u potpunosti na ljudima koji su bili na rampi, koji su ga očigledno gurnuli... Kada su ga vidjeli u moru, nisu izvršili propisane procedure za njegovo spašavanje. Na brodu koji se već pomiče, ne gurajte nikoga nazad i obavezno obavijestite kapetana da zaustavi proces plovidbe. Imamo proceduru 'čovjek u moru'. Gdje je spasilački prsluk? Gdje je brzi spasilački čamac?", pitao se on.