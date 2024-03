IDEALAN I ZA BOSANCE I ZA HERCEGOVCE / Počeo muslimanski sveti mjesec. Pekar Mehmed iz Sarajeva: 'Ramazan ne može bez somuna'

Ramazan je mjesec posta, odricanja i darežljivosti u kojem vjernici poste od zore do zalaska sunca. Zalaskom sunca u nedjelju je nastupio mjesec ramazan, a prvi dan posta je danas. Počevši od puberteta, gotovo svi muslimani sudjeluju u jednomjesečnom postu koji je obilježje Ramazana. Muslimani vjeruju da post čisti tijelo, a ta praksa ih podsjeća na patnju siromašnih. Ramazan 2024. godine završava 9. travnja, piše Reuters. Anera Zagrljača kazala je da je Ramazan sveti mjesec za Muslimane u kojem se pored propisanih obaveza čine dobra djela "Vjerujemo da ćemo za dobra djela biti nagrađenI mnogostruko, više nego uobičajeno kao što su npr. davanje milostinje, lijep odnos prema prijateljima, susjedima i onima koji su nam nepoznati. Ramazan u svakom pogledu predstavlja duhovno pročišćenje muslimana i daje posebnu notu našoj duši i onom što osjećamo iznutra", istaknula je. Pekar Mehmed Poričanin koji drži jednu od najpoznatijih sarajevskih pekara kaže: "Ramazan ne može bez somuna, to je tradicija koja se ne mijenja preko 100 godina i on je idealan za Bosance i Hercegovce, umaču i jedu rukama"