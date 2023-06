U Beogradu se održava šesti prosvjed "Srbija protiv nasilja". Ovoga puta, kako je najavljeno, prosvjednici će se okupiti ispred Skupštine Srbije, zatim prošetati gotovo tri kilometra i obići Vladu oko koje će napraviti krug i ostaviti poruke predstavnicima države.

Seka Sablić: 'Nasilje je otimanje'

18.50 - Glumica Jelisaveta Seka Sablić obratila se sa bine ispred Skupštine, a masa ju je dočekala povicima "Seka, Seka".

Dolazim ovdje sa vama, jer smo svi protiv nasilja. Nasilje je kada pravde nema, kada je pravda jedva dostižna, to je nasilje. Nasilje je otimanje zemlje, vode, zraka, to je nasilje. Nasilje su zatvorena vrata ispred radnika u tvornicama, koji su istjerani sa svojih radnih mjesta bez ikakvog objašnjenja i kojima plaće nisu isplaćene, to je nasilje. Školski primjer nasilja je Skupština", rekla je ona.

Nuklearna inženjerka dobila otkaz zbog nepodobnog tvita

18.45 - Nuklearna inženjerka koja je na društvenoj mreži Twitter kritizirala i komentirala postupke srbijanske vlasti, dobila je otkaz u Direktoratu za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (Srbatom), objavio je u petak portal "Vreme", a kompanija je priopćila da je kršila radnu disciplinu poslije više upozorenja.

Glumci ponovo u prvim redovima

18.30 Glumac Hadži Nenad Maričić ponovo je održao uvodni govor. "Nema vremena za preduge govore i čekanje. Predugo smo čekali. Predugo smo šutjeli, a onda nakon dvije tragedije čekali smo strpljivo da se ispune naši zahtjevi i šetali tjednima. Danas vas moram pozvati da nikad ne smijemo zaboraviti što nas je ovdje okupilo, ogromna tragedija i nepravedno prekinuti dečiji snovi", rekao je on i dodao: "Zar netko misli da ćemo budućnost naše djece prodati za 10.000 dinara", aludirajući na novčanu pomoć majkama koju je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić i Brnavić u zatvorskim odijelima

18.20 Dio okupljenih nose transparente na kojima su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić u zatvorskim odijelima.

Studenti pred Skupštinom

18.00 Ispred Skupštine Srbije stigli su studenti "Krše nam Ustav, kradu nam iz usta, pusta nam je zemlja. Ustani Srbijo", "Mase su ti vjerne, oni koji slušaju, dušu su prodali", "Ništa nije smiješno", samo su neki od slogana koje mladi nose. Promet ispred Skupštine je zaustavljen, građani su studente pozdravili velikim aplauzom.

Studenti kreću kroz grad, skandiraju 'izlazite napolje'

17.50 Veći broj studenata primećen je na Terazijama. Skandiraju "Izlazite napolje".