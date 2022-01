Cijene nafte i benzina na benzinskim postajama u Hrvatskoj ovog tjedna dosegle su rekordne razine, a premijer Andrej Plenković već je jučer najavio da bi, u slučaju još većeg rasta, Vlada mogla posegnuti za novom njihovim limitiranjem, kao što su to učinili i prije nekoliko mjeseci.

"Ako imamo procjenu da će cijena idućeg tjedna rasti, mi ćemo opet limitirati sva goriva, osim premiuma", kazao je jučer premijer u Saboru. No, problem visoke cijene nafte na svjetskom tržištu mogao bi biti dugoročan te se, možda, neće moći spriječiti kratkotrajnim limitiranjem na dva mjeseca.

Cijena će rasti u u 2023. godini

Multinacionalna investicijska banka Goldman Sachs ovog tjedna je predvidjela da će cijena nafte na svjetskom tržištu kasnije ove godine dosegnuti razinu od 100 dolara i nastaviti rasti u 2023. godini. Prema njihovim procjenama, nafta tipa Brent bi došla na razinu od 100 dolara za barel u trećem tromjesečju ove godine, dok će se sljedeće godine dodatno popeti do razine od 105 dolara, piše CNN.

Goldman Sachs smatra da će cijena nafte porasti zbog "iznanađujuće velikog deficita" na naftnom tržištu zbog mnogo manjeg i potencijalnog blažeg utjecaja soja koronavirusa omikrona na potražnju nafte na svjetskom tržištu. Još neki od razloga zbog kojih vjeruju da će cijena nafte porasti na tržištu je zamjena nafte plinom i potražnje veće od očekivanja za naftom u zadnjem tromjesečju 2021. godine, dok će ulaganja u razvoj država OECD-a pasti na najnižu razinu od 2000. godine.

U utorak su cijene nafte na američkom tržištu došle do 85 dolara za barel, što je najviša cijena još od listopada 2014. godine. Nafta tipa Brent popela se na 87,51 dolar za barel i to je prvi put od listopada 2014. godine da je prešla 87 dolara. U samo sedam tjedana cijena nafte na američkom tržištu narasla je za 30 posto, sa 65,57 dolara po barelu, koliko je cijena iznosila 1. prosinca.

No, ne predviđaju svi rast cijena nafte. Neki misle i da će drastično pojeftiniti

No, prognoza Goldman Sachsa bitno se razlikuje od procjene američke države agencije koja prikuplja i analizira energetske podatke, a koja je navela da će cijena nafte tipa Brent ove godine prosječno iznositi 75 dolara za barel, a 68 dolara u 2023. godini. I globalna investicijska banka Citigrup je nedavno prognozirala "radikalni pad" cijena koji će dovesti do cijene Brenta od 54 dolara do kraja sljedeće godine.

Uz sve ove procjene, jedino je jasno da se niti stručnjaci ne mogu dogovoriti što bi se na naftnom tržištu moglo događati u bližoj budućnosti. A ono što će se događati na svjetskom tržištu neminovno će se preliti i na mediteransko, a potom će utjecati i na cijene goriva u Hrvatskoj. Zasad Vlada najavljuje samo potez koji smo već vidjeli - limitiranje cijena, a hoće li biti potrebno reagirati i na neki drugi način vidjet ćemo uskoro.