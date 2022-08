Ovih dana u Srbiji je 'rt Possidi' često guglan pojam, ponajviše zbog toga što su dvojica Makedonaca tamo prošloga vikenda zamalo nestana u uzburkanom moru. U međuvremenu su spašeni, a za trećim se još traga.

Događaj se zbio na plaži Possidi. Prelijepoj, ali istovremeno i jako opasnoj plaži. Kako piše grčki portal Grčkainfo, rt Possidi (Kasandra) nalazi se pored istoimenog mjesta. Plaža je smještena na krajnjem zapadnom rtu Kasandre pa ju je najbolje posjetiti poslijepodne i uživati u zalasku sunca. Međutim, ono što plažu čini jedinstvenom nije zalazak već to što zbog plime i oseke plaža uvijek ima drugačiji oblik - nekada "potone" njezin krajnji desni dio, a nekada "izroni iz mora", ali drugačijeg oblika.

Plaža se sastoji od dva dijela: prvi je uređen dio s barom, gdje su ležaljke i suncobani uz piće besplatni. U nastavku se proteže plaža sa sitnim bijelim pijeskom koja seže sve to poznatog zapadnog rta odnosno, pješčanog spruda koji ulazi duboko u more. Sprud je dug oko kilometar, neuređen i na njemu nikad nije gužva. Kažu da se ovdje osjećate kao u pustinji ured mora i to u nekoj egzotičnoj zemlji, budući da je pijesak sitan i skoro bijele boje, a more na rtu Possidi je vrlo čisto, toplo i tirkizno.

'Struje vuku kao usisavač…'

Međutim, kupanje ovdje nije preporučljivo, koliko god djelovalo primamljivo. Razlog su morske struje koje su na pojedinim dijelovima plaže vrlo snažne, a posebno na vrhu rta. Koliko to može biti opasno za kupače, dobro dočarava i Facebook objava jedne starije mještanke u grupi Grčki kutak, koja je napisala:

"… Possidi (ili Amoglossa - pješčani jezik u slobodnom prijevodu) točka je koja spaja Solunski zaljev s Egejskim morem. Oblik ove plaže se mijenja uslijed plime i oseke. Kada puše sjeverac, vrh plaže (ili Miti-nos, kako ga Grci zovu) se okreće prema Solunskom zaljevu, a kada puše južni vjetar, okreće se na suprotnu stranu, prema mjestu Possidi. U svim vremenskim uvjetima ima jakih struja.

Stariji su nam uvijek govorili da se nikad ne kupamo na samom vrhu plaže Possidi, jer struje vuku kao usisavač…Posljednjih godina događa se upravo suprotno. Puno turista se kupa, ne mareći za struje. Svake godine netko se utopi baš ovdje. Budite oprezni ako se nađete na ovom mjestu, pogotovo ako ste s djecom", stoji u objavi uz napomenu kako je dodatno opasno što svake godine s plaže nestane znak koji kupače upozorava na struje.

Osim pješčanog rta koji ulazi duboko u more, tu se nalazi i svjetionik te ostaci Posejdonovog hrama.